Pamela Prati spiazza Marco Bellavia per il suo compleanno: la dedica d’amore inattesa (FOTO)

Oggi, venerdì 9 dicembre è il compleanno di Marco Bellavia e a fargli gli auguri non poteva certamente mancare Pamela Prati. La showgirl, però, ha deciso di spiazzare il suo ex compagno d’avventura nella casa del GF Vip facendogli una dedica inaspettata.

La donna, infatti, gli ha fatto gli auguri, ma ha usato delle frasi davvero importanti e forti, che hanno lasciato spiazzati tutti i fan del programma. Vediamo nel dettaglio che cosa ha detto.

La dedica spiazzante di Pamela per il compleanno di Marco Bellavia

Marco Bellavia festeggia oggi il compleanno. Oggi, per la precisione, ha compiuto 58 anni e sta trascorrendo la giornata circondato dall’affetto e dalla vicinanza delle persone a lui care. Chi non gli può essere accanto fisicamente si sta prodigando nel mandargli messaggi attraverso i social o mettendosi in contatto con lui telefonicamente. Tra queste persone c’è anche Pamela Prati. La donna è stata tra le prime a fargli gli auguri e gli ha dedicato una frase molto importante.

Nello specifico, la showgirl ha detto di augurare un felice compleanno alla persona che è stata in grado di regalarle nuovamente il sorriso. Prima di incontrare Marco, infatti, nella vita di Pamela non c’era affatto amore. Dopo il suo incontro, però, le cose hanno cominciato a cambiare e la donna ha cominciato a legarsi a lui sempre di più, anche se in molti mettono in dubbio la veridicità di tali sentimenti.

La Prati parla di amore: web senza parole

Ad ogni modo, come se non bastasse, Pamela Prati ha spiazzato Marco Bellavia con un’altra frase colma di significato. Nello specifico, l’ex concorrente del GF Vip ha detto che l’amore è in grado di cicatrizzare tutte le ferite. Questa frase, però, non è stata rivolta in maniera esplicita a Marco Bellavia, ma i fan più sognatori non hanno potuto fare a meno di vederci un nesso alquanto diretto.

Se così fosse, dunque, Pamela avrebbe ammesso di nutrire amore nei riguardi di Marco? Insomma, sembra un po’ troppo presto per parlare di questo, considerando che i due, almeno per il momento, hanno per lo più una relazione platonica e telefonica. Ad ogni modo, non sarebbe certamente la prima volta per la showgirl vivere un rapporto un po’ virtuale. Non resta che attendere, dunque, per vedere quale piega prenderà la faccenda.