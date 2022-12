Scatta il bacio tra Sarah e Attilio: piovono insulti e molto pesanti dal web

Dopo giorni di corteggiamento e di sguardi di intesa Attilio e Sarah hanno ceduto alla passione. I due infatti si sono lasciati andare ad un bacio a stampo che in queste ore sta scatenando i fan del GFVip.

I due vipponi, sempre più vicini nei giorni scorsi, hanno regalato ai telespettatori di Mediaset Premium un momento di tenerezza un pò più particolare del solito. A far scattare per prima il bacio la Altobello che si è chinata su di lui baciandolo a stampo sul divano. Da qui il putiferio nonostante non stiamo parlando di un bacio alla francese.

Scatta il bacio tra Attilio e Sarah è bufera

Il momento di tenerezza non è passato inosservato ai tanti utenti che in quell’istante guardavano la diretta del GFVip. Ovviamente, il video è diventato virale in pochi secondi e ha diviso il popolo web. Da un lato c’è chi crede che stia nascendo una nuova coppia, dall’altro invece c’è chi crede che i due gieffini siano davvero ridicoli.

Il problema è che quanto accaduto oggi è finito ben presto anche nelle mani della compagna di Attilio Romita, Mimma Fusco, che non l’ha certa presa con filosofia. Una volta aver visto il video la donna è andata su tutte le furie, lasciando intendere che con Attilio questa volta è davvero finita.

Cosa succederà nella diretta di domani

Ovviamente dopo quello che è successo in queste ore domani sera, al GFVip potrebbe accadere di tutto. E’ molto plausibile che la compagna di Attilio si presenta in studio e potrebbe chiedere un confronto in diretta.

Non è nemmeno da escludere un confronto con la figlia, che pare non sia stata mai d’accordo con la partecipazione del padre al reality. Insomma, ne vedremo delle belle