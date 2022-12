Alessandro e Sophie danno scandalo sui social: lui si abbassa gli slip in diretta e… (FOTO)

La storia d’amore tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni sta procedendo a gonfie vele. I due sono molto attivi sui loro profili Instagram dove non esitano a mostrare degli stralci della loro vita quotidiana insieme.

Sull’account di Sophie, però, è apparso un video alquanto imbarazzante, durante il quale sono inquadrati i due giovani e Basciano compie un gesto piuttosto spinto. Vediamo nel dettaglio cosa è successo.

Alessandro dà scandalo sul profilo di Sophie: la reazione di lei

Sophie e Alessandro hanno dato scandalo sui social. La Copdegoni stava registrando delle IG Stories in cui stava mostrando ai suoi fan alcuni acquisti per la casa fatti di recente. Nel mentre che la giovane spiegava, però, sullo sfondo è apparso Alessandro. Il ragazzo si è improvvisamente girato di spalle ed ha abbassato i suoi slip, facendo vedere il lato B. La ragazza è rimasta chiaramente interdetta, al punto da essere obbligata a mettere un’emoticon sulle natiche del suo compagno per evitare di dare scandalo.

Subito dopo, poi, ha interrotto la clip per richiamare il suo fidanzato. Dopo qualche minuto, poi, la giovane ha ripreso possesso delle sue Instagram Stories e si è scusata con tutti i suoi follower per questo gesto inatteso da parte del suo compagno. Ad ogni modo, Basciano non è sembrato affatto pentito per il suo atteggiamento che, infatti, ha reputato solamente una goliardata. (Continua dopo la foto)

Come procede tra la Codegoni e Basciano

Al di là di questo piccolo imprevisto hot, c’è da dire che la storia d’amore tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni sta procedendo a gonfie vele. I due si stanno godendo questo momento meraviglioso riferito alla gravidanza di Sophie. Nel frattempo, però, si stanno anche dedicando al loro lavoro e all’arredamento della loro casa. Da poco, infatti, sono andati a convivere, ma mancano ancora molti elementi d’arredo, tra cui il letto.

Alessandro e Sophie, infatti, si stanno momentaneamente appoggiando sul divano. Per fortuna, però, oggi è arrivata la camera da letto, pertanto, a breve potranno dormire in maniera molto più comoda. Sophie ha promesso a tutti i suoi fan che, appena le sarà possibile, farà un tour della loro camera in cui si soffermerà soprattutto sul letto, il quale pare sia di un formato piuttosto grande. Non resta che attendere, dunque, per ulteriori aggiornamenti.