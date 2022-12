Wanda Nara, altro che freddo: il bikini esplode e l’occhio cade proprio li: “Tutti a zoommare”

E’ ancora lei a far perdere la testa ai suoi seguaci, mostrandosi come meglio sa fare. Wanda Nara sa come provocare e in ogni suoi scatto non manca mai sensualità e bellezza. Manca poco a Natale ma per la compagna di Icardi siamo ancora in piena estate.

Con un micro bikini da urlo, la show girl questa volta ha davvero esagerato e un dettaglio non è passato inosservato al pubblico maschile.

Wanda Nara, il bikini è troppo micro: fuoriesce tutto

Wanda si dice pronta per fare l’albero anche se il suo outfit porta ancora al mare. Con un bikini striminzito, l’ex opinionista del Grande Fratello ha fatto centro. Nello scatto sotto postato la possiamo ammirare senza luci e senza filtri. Nemmeno un filo di make up, insomma questa volta si è immortalata completamente al naturale.

Anche senza trucco, Wanda è di una bellezza disarmante. Il costume è molto micro, infatti, copre il giusto. Un decolletè quasi tutto fuori, infatti, da un lato le fuoriesce addirittura il capezzolo. Un dettaglio piccante che i fan on hanno potuto fare a meno di notare. Tantissimi i messaggi di apprezzamento, anche se qualcuno è sceso nel volgare.

Follower impazziti davanti a tanta bellezza

I fan nel giro di pochi istanti l’hanno sommersa di messaggi e di like. Davanti a tanta bellezza non si può far altro che restare muti, anche se come detto in precedenza qualcuno ha esagerato.

Tra i commenti si leggono molti apprezzamenti, soprattutto perchè ricordiamo che la show girl è mamma di ben 5 figli. Nei giorni scorsi si è parlato di una sesta gravidanza, e questo sarebbe il motivo della riconciliazione con Icardi. Tale indiscrezione è stata riportata dai giornalisti argentini ma dalle immagini che vediamo non sembra che Wanda sia in attesa.