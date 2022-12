Uomini e donne, registrazione 9 dicembre: una dama cacciata via “Maria arrabbiata con lei”

Le anticipazioni della registrazione di venerdì 9 dicembre 2022, annunciano nuovi sviluppi per i protagonisti.

Ma ad attirare l’attenzione è l’assenza di una dama, la quale è ormai era diventata uno dei volti protagonisti del Trono over di queste ultime edizioni del programma di Maria De Filippi. Di chi stiamo parlando? Di Pinuccia. Ma andiamo a vedere insieme cosa è successo

Uomini e donne: Pinuccia della Giovanna via dal programma

Secondo quanto riporta Lorenzo Pugnaloni , la donna non era presente nella registrazione attuale e non lo sarà nemmeno in quelle future. il motivo è molto facile. Come già si diceva nelle scorse puntate Pinuccia è stata mandata via da Maria De Filippi.

C’è da precisare inoltre che il suo atteggiamento nelle ultime puntate aveva fatto storcere il naso non solo la padrona di casa, come fanno sapere gli spoiler ma anche i telespettatori a casa. Molti infatti si sono detti stanchi di quella sua morbosità nei confronti del cavaliere Alessandro, che poverino non sapeva più come farle capire che non le interessava. Inoltre anche le continue discussione con Tina ormai erano diventate insopportabili.

Maria manda via Pinuccia dal programma

Come già detto in precedenza già la scorsa settimana, le anticipazioni segnalavano l’assenza della dama. “In teoria non tornerà più, Maria si è arrabbiata con lei in una delle puntate precedenti, che a breve vedremo, perché lei non lascia in pace Alessandro (Rausa)”, si legge.

Inoltre, secondo gli spoiler sembra che questa volta la padrona di casa abbia davvero perso la pazienza con la dama di Vigevano tanto da decidere di non chiamarla più. Lo scorso anno, molti si chiedevano perché Maria ci tenesse così tanto alla donna e pare secondo alcune indiscrezioni che la signora ricordasse molto sua mamma. Questa volta, però, sembra che De Filippi non sia riuscita a chiudere un occhio. Insomma, un gran colpo di scena.