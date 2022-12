Anticipazioni GFVip: previsto ingresso bomba dopo l’addio di Fariba, che colpaccio!

Stasera su Canale 5 va in onda una uova puntata del Grande Fratello Vip. Come già era stato anticipato, Alfonso Signorini è pronto a far entrare nuovi concorrenti e finalmente è in arrivo un vero Vip.

Questa sera, sarebbe dovuta entrare anche Fariba ma purtroppo dei problemi personali l’hanno costretta a ritirarsi dal gioco. Il conduttore però ha subito pensato ad un piano B, infatti ha ingaggiato un vero vippone.

Nuovo ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip

Si tratta di un ex membro dei mitologici Pooh. A riferire la notizia è il sempre puntuale TvBlog che ha anticipato che tra stasera e lunedì prossimo nella Casa più spiata d’Italia farà il suo ingresso nientepopodimeno che Riccardo Fogli. Il cantante, non è la prima volta che partecipa ad un reality. Infatti nel 2019 il pubblico lo ricorderà tra i naufraghi de L’Isola dei Famosi. Altro reality che lo ha visto tra i protagonisti è stato Music Farm. TvBlog rende noti anche i dettagli dell’operazione ‘Fogli-GF Vip’

L’artista aveva fatto sapere che dopo l’isola non avrebbe più partecipato ad un reality eppure ha cambiato idea. Inoltre, ha dovuto modificare anche i suoi impegni lavorativi. Pare che avesse in procinto numerosi concerti.

Altri ingressi nella casa

A quanto pare, stando alle anticipazioni. insieme a lui entrerà lui entrerà un altro nuovo concorrente, anzi nuova. Si mormora che potrebbe essere l’ex star del Bagaglino Milena Miconi. Altra notizia dell’ultima ora riguarda Nicole Murgia, sorella del calciatore Alessandro: anche lei dovrebbe entrare a far parte del ‘vipponi’. Dovrebbe però entrare in gioco più avanti.

Ricordiamo che la finale del reality è prevista per fine aprile quindi sono in attesa altri numerosissimi ingressi. Per ora non ci resta altro che attendere nuovi aggiornamenti. Ricordiamo che la diretta di questa sera va in onda come di consueto dalle 21.40 circa su Canale 5