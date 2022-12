Tutti contro Selvaggia Lucarelli: la sedia a Ballando gondola, l’addio è vicino

Si continua a parlare di Selvaggia Lucarelli e dei suoi metodi poco apprezzati a Ballando con le stelle. Già da settimane si parla di un suo possibile addio dal programma, e a quanto pare questa volta l’addio è davvero vicini.

Questa volta a criticare la giudice ci ha pensato prima Maurizio Costanzo e poi Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport. Quest’ultimo ha infatti rilasciato nei confronti della donna una serie di esternazioni agrodolci, affermando di averla trovata “inacidita” oltre che “provocatrice”

Tutti contro Selvaggia, la giudice criticata

Zazzaroni è stato molto duro nei confronti di Selvaggia definendola “ una provocatrice, è un po’ il suo ruolo. Ha questo velenino che ogni tanto mette dentro, è molto brillante ed intelligente da questo punto di vista. Diciamo che ha reso tutti noi molto più simpatici”.

I suoi modi spesso vengono messi in discussione anche dal resto della Giuria di Ballando tanto che da tempo succedono litigi davvero pesanti. Basta ricordare l’ultimo botta e risposta che ha avuto con Giullermo Mariotto.

Il direttore del Corriere dell sport ha poi parlato anche della partecipazioni di Biagarelli al talent. In questa occasione ha ricordato che ci sono stati parecchi battibecchi sul tema, sia in puntata sia sui social. E a tal proposito ha detto: “Dice che abbiamo giocato contro Lorenzo, che peraltro a me è anche simpaticissimo. Lui non balla male ma c’è chi balla meglio”,.

La Lucarelli lascerà davvero Ballando con le stelle?

Di questo ipotetico addio a Ballando con le stelle se ne è già parlato nelle scorse settimane. Pare che la presenza della giudice non sia più ben vista da molti. Infatti, in questa ultima edizione i continui battibecchi con Iva, con i colleghi e la questione del compagno hanno fatto si che tutto si alimentasse.Al momento, Selvaggia Lucarelli non ha lasciato interviste a proposito del suo addio dal programma ma è possibile che dal prossimo anno il suo posto verrà sostituito…