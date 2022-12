Oroscopo 11 dicembre 2022, classifica: Gemelli incerti, Sagittario alla scoperta

Le previsioni dell’oroscopo dell’11 dicembre invitano i nati sotto il segno del Cancro a prendere di petto certe situazioni. Per gli Ariete, invece, ci saranno delle novità

Oroscopo dei primi sei segni

1 Bilancia. Oggi siete in netta ripresa. Rispetto ai giorni appena trascorsi, adesso vi sentite molto meglio. Non tirate troppo la corda in amore. Per quanto riguarda la sfera professionale, invece, ci vuole attenzione.

2 Leone. Siete molto determinati. Quando vi ponete un obiettivo, di solito non vi fermate fino a quando non lo avrete raggiunto. Questo vi permetterà di arrivare molto lontano, pertanto, continuate in questa direzione.

3 Toro. Buon momento per quanto riguarda la carriera. Se siete in attesa di un salto di qualità, questo potrebbe essere il momento giusto per ottenerlo. Siate più riconoscenti e non lasciatevi abbattere dai no.

4 Cancro. Ci sono momenti nella vita in cui è importante prendere di petto certe situazioni. L’oroscopo vi invita ad osare e a non lasciarvi intimorire dal pensiero delle altre persone. Buone novelle in arrivo anche per le faccende professionali.

5 Scorpione. L’oroscopo dell’11 dicembre invita i nati sotto questo segno a cogliere al volo certe occasioni. Meglio non essere troppo titubanti. Soprattutto dal punto di vista professionale è importante mettere bene i piedi a terra.

6 Acquario. Ci sono delle novità in arrivo per voi. Meglio non essere troppo pensierosi. Se avete a cuore un obiettivo, lottate fino in fondo per conseguirlo. Dal punto di vista professionale, invece, è meglio non essere troppo azzardosi.

Previsioni astrali 11 dicembre ultimi sei segni

7 Gemelli. Siete un po’ incerti sul vostro futuro. Soprattutto i più giovani potrebbero mostrare qualche piccola incertezza. Cercate di essere più determinati e risoluti, soprattutto per quanto riguarda le faccende di tipo professionale.

8 Ariete. Giornata davvero ricca di colpi di scena. Meglio soli che male accompagnati, non dimenticatelo mai. Inoltre, sappiate che ogni lasciata è persa, quindi, se volete raggiungere degli obiettivi, dovete lottare fino in fondo.

9 Vergine. Le previsioni dell’oroscopo dell’11 dicembre invitano i nati sotto questo segno ad essere decisi e determinati. Non lasciate che siano gli altri a dirvi ciò che potete o non potete fare. Lottate per i vostri sogni.

10 Sagittario. Siete in attesa di scoprire delle novità. Che siano buone o cattive, questo solo il tempo potrà dirvelo. In ambito sentimentale, invece, è tempo di mettere da parte l’orgoglio. Non siate troppo timorosi.

11 Capricorno. Buon momento per quanto riguarda l’amore. Meglio essere più decisi, soprattutto dal punto di vista professionale. In amore, invece, è meglio che non prendiate sottogamba alcune faccende che potrebbero tornarvi contro.

12 Pesci. Giornata un po’ no per i nati sotto questo segno. Dovete insistere un po’ di più se volete raggiungere un obiettivo. In ambito professionale è importante tenere sempre gli occhi bel aperti.