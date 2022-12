Oroscopo 12 dicembre 2022: Cancro gelosi, Capricorno più decisi

Le previsioni dell’oroscopo del 12 dicembre invitano i Sagittario a partire con il piede giusto. I Vergine, invece, sono un po’ più nervosi dei giorni passati

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Cogliete al volo delle occasioni. Sia in ambito sentimentale sia professionale dovete rischiare e dovete mettervi in gioco. Meglio rischiare e fallire che non averci provato affatto. In amore è un periodo favorevole per i nuovi incontri.

Toro. Siete molto disponibili, ma non amate le persone che tendono ad approfittare. In amore siete anche molto esigenti e la cosa potrebbe portarvi ad avere qualche piccolo intoppo. Cercate di essere cauti sul lavoro.

Gemelli. Avete una scarsa propensione a mantenere alto il livello di attenzione e a portare a termine i vostri obiettivi. Di solito vi annoiate prima e questo non è un bene. L’Oroscopo del 12 dicembre vi invita ad essere più costanti.

Cancro. In questo momento siete un po’ pervasi dalla gelosia. Cercate di tenere gli occhi ben aperti e di non sbottare anche per cose di poco conto. Nel lavoro bisogna essere un po’ più determinati e rigidi se necessario.

Leone. Ci sono delle novità in arrivo, ma è importante tenere sempre gli occhi ben aperti. Non siate troppo irruenti e cercate di mostrarvi particolarmente propensi a venire in contro alle esigenze delle persone a cui tenere di più.

Vergine. Se ci sono delle faccende in sospeso, meglio sbrigarle al più presto. Dal punto di vista sentimentale siete un po’ nervosi, forse qualcuno vi ha un po’ infastidito in questo periodo. Parlatene, non tenetevi tutto dentro.

Previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia. La giornata potrebbe cominciare un po’ a rilento. Nel pomeriggio, però, potrebbe esserci un miglioramento. Occhi ben aperti per quanto riguarda la sfera professionale, ci sono delle occasioni in arrivo.

Scorpione. Non sempre si riescono ad ottenere i traguardi che vi siete prefissati. Cercate di non perdere la pazienza. Dal punto di vista sentimentale siete un po’ troppo possessivi, cercate di darvi una calmata.

Sagittario. le previsioni dell’oroscopo del giorno 12 dicembre vi invogliano a cominciare la giornata in maniera più decisa e determinata. Se inizierete con il piede giusto, vedrete che riuscirete a portare a termine tutti i compiti.

Capricorno. Non amate stare al centro dell’attenzione, ma talvolta è necessario. Nel lavoro dovete essere più determinati e, se il caso, non guardare in faccia a nessuno. Buon momento per iniziare un nuovo progetto o una nuova relazione.

Acquario. Oggi siete un po’ fiacchi. Gli ultimi giorni sono stati piuttosto impegnativi, pertanto, adesso avete bisogno di riposare un po’, almeno dal punto di vista mentale. In ambito professionale ci sono delle novità in arrivo.

Pesci. In amore dovete essere bravi a cogliere al volo le opportunità che si presenteranno sul vostro cammino. Dal punto di vista sentimentale siete molto determinati, ma allo stesso tempo potreste fare un po’ di fatica a stare al passo con i tempi.