Antonino Spinalbese, costretto a lasciare GFVip: deve essere operato d’urgenza “Sta male”

Paura ed apprensione per Antonino Spinalbese in questi istanti. Nella casa del Grande Fratello Vip il concorrente ha fatto prendere un bello spavento a tutti e in queste ore è stato costretto ad abbandonare tutti.

L’ex fidanzato di Belen Rodriguez ha rivelato ai compagni di soffrire per una cisti, motivo per cui in questi istanti è in ospedale.

L’ex di Belen Rodriguez in ospedale: cosa è successo

Questa notte, Antonino Spinalbese è stato male ed è stato costretto a lasciare la Casa del GFVip. Come detto in precedenza ha una cisti che spesso gli fa molto male. Motivo per cui ora è stato portato in ospedale per essere operato. Al momento non è stato stabilito se il 27enne lascerà il bunker di Cinecittà nelle prossime ore o tra qualche giorno.

Non è chiaro neppure se riuscirà a rivedere Ginevra Lamborghini, che rientrerà nella Casa più spiata d’Italia per trascorrere qualche giorno in qualità di ospite dopo la squalifica di mesi fa per il caso Marco Bellavia (che, giustamente, si è indignato per questo rientro inaspettato!).

La malattia di Antonino Spinalbese

Sicuramente questo evento drammatico ha fatto saltare i piani di Alfonso Signorini che stasera aveva previsto di far entrare la Lamborghini. Intanto, già prima di entrare in Casa, Antonino aveva spiegato alla produzione di soffrire di una malattia autoimmune. Infatti, ne aveva parlato anche durante l’estate.

Tramite una serie di analisi ed esami specifici, ha scoperto di avere il pancreas di un anziano. Una sindrome che oggi riesce a gestire grazie ad un’alimentazione corretta e allo sport. prima di trovare la giusta regolarità, Antonino ha fatto sapere che per lunghe settimane è stato malissimo e si è alimentato solo con delle flebo. Insomma, adesso è uscito un nuovo problema e al momento non ci resta altro che attendere nuovi aggiornamenti .