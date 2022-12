Sonia Bruganelli sapete quanto guadagna al GFVip?

Anche quest’anno Sonia Bruganelli è stata scelta come opinionista al Grande Fratello Vip. La moglie di Bonolis fa sempre discutere per via dei suoi sfarzi e del suo modo troppo eccessivo di far notare il proprio lusso

Questa volta invece a far parlare di lei, il suo cachet, che sembra finalmente sia stato svelato. Sonia per prendere parte al reality, o meglio per affiancare Signorini percepirebbe un guadagno a dir poco stellare.

Sapete quanto guadagna Sonia Bruganelli al GFVip?

C’è da dire che si sono sempre ipotizzati i cachet sugli opinionisti al GFVip. Quello che sappiamo di sicuro è che non sono guadagni di poco conto e a confermarlo è stata anche Orietta Berti. La cantante infatti aveva detto che tanto aveva rifiutato la proposta a The Voice senior, in quanto Alfonso le aveva offerto un cachet molto interessante.

Lo stesso sarebbe anche per Sonia. Secondo alcune voci di corridoio la sua presenza negli studi di Canale 5 varrebbe circa 12.000 euro a settimana, si presuppone un guadagno a puntata dunque.

Ovviamente, su tali compensi non c’è nessuna certezza e non c’è nessuna fonte di attendibilità. Quello che però possiamo dire che a chiarire meglio le cose ci ha pensato proprio la Bruganelli.

La risposta di Sonia: ecco la verità

Sonia ha spiegato che quello che è scritto in giro non è assolutamente vero. Sono sempre più affascinata dalle pagine Instagram, e da quello che si legge sopra. Sembrerebbe dunque che questa sia solo una fake news. Intanto, stasera ci attende una nuovissima puntata e dalle anticipazioni già sono tanti i colpi di scena.

Molto probabilmente potrebbe saltare l’entrata di Ginerva Lamborghini dato che Antonino non sta bene. Sicuramente si parlerà di quello che è successo tra Patrizia e Daniele, in quanto in settimana hanno avuto un duro confronto. Alla fine non mancherà nemmeno qualche pettegolezzo su Edoardo e Antonella e Tavassi e Micol.