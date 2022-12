Wanda Nara compie gli anni, l’outfit per la festa è da bollino rosso: “Una bomba”

Per Wanda Nara oggi è un giorno importante. Lady Icardi infatti compie ben 36 gli anni e per l’occasione di certo non è rimasta a casa. La show girl in questi istanti sta festeggiando con i suoi figli in un locale a Buenos Aires.

Per l’occasione ha scelto un look trasgressivo e provocante che di certo non è rimasto indifferente agli occhi dei suoi follower.

Wanda Nara compie gli anni:l’abito scelto è da urlo

Wanda sa sempre come farsi notare anche quando indossa un semplice jeans e una maglietta. Per questa occasione ha puntato tutto sul suo decolletè esplosivo… Un look deciso e provocante nello stesso tempo.

Infatti ha indossato una salopette di lustrino nero, a cavallo largo. Ma il vero dettaglio che lascia senza fiato è l’apertura sopra il decolletè. Infatti, la sapolette è aperta e li ha scelto di metterci un top scollatissimo dal colore vivace.

Come si può vedere nelle foto, tutto il seno è scoperto lasciando libera l’immaginazione. Tantissimi i messaggi di auguri e di apprezzamento, soprattutto da parte dei maschietti.

Nessuna traccia di Mauro Icardi alla festa

Come ha festeggiato il suo compleanno Wanda Nara? In grande stile, come è solita fare. A partire dal look super esplosivo che la showgirl argentina ha sfoggiato, alla torta cabina armadio super griffata. Al party, festeggiato al Presidente Bar a Buenos Aires, erano presenti tutti e cinque i figli ma nessuna traccia di Icardi.

Molto probabilmente sarà impegnato o forse le starà preparando una mega sorpresa… C’è da dire però che i due hanno riallacciato i rapporti, dopo la crisi che li ha visti protagonisti nelle settimane precedenti. Si è parlato tanto di tradimenti e separazione ma ad oggi tutto sembra passato. Infatti da poco sono tornati da una vacanza extra lusso assieme dalle Maldive.