Edoardo allunga le mani nei pantaloni ad Antonella davanti a tutti: lei sbotta (VIDEO)

Tra Edoardo ed Antonella continua la love storie nella casa. I due stanno assieme e nonostante gli alti e bassi sembrano piacersi davvero. Poco fa però è accaduto qualcosa che ha fatto sbottare pesantemente la Fiordelisi, tanto che lo ha mandato a quel paese.

La Fiorelisi manda a quel paese Edoardo dopo che le mette le mani nei pantaloni

L’atteggiamento di Edoardo Donnamaria non è piaciuto affatto ad Antonella che ha perso le staffe e lo ha mandato a quel paese davanti a tutti. Il fatto in cresciuto è accaduto in cucina e a riprendere tutto ci ha pensato la telecamere vigile del GFVip.

Mentre Donnamaria era seduto sullo sgabello vicino al tavolo in cucina con accanto Antonella si è lasciato andare a un pò troppo. Come si vede nella clip mentre le accarezzava il fondoschiena la sua mano è entrata nei pantaloni facendo sbottare e allo stesso tempo spostare Antonella.

Un atteggiamento che come si vede non è piaciuto all’influencer e nemmeno al pubblico a casa che gli ha dato del po**o. Chissà invece cone ne pensa sua madre che pare stasera è pronta ad entrare in casa e a fargli un bel discorsetto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da MondoTV24 (@mondotv24)

Antonella e Edoardo insieme, tra alti e bassi

Donnamaria e Antonella Fiordelisi, anche se non il consenso di tutti, continuano a vivere la loro storia nella Casa. I due si sono conosciuti proprio in questa edizione del GFVip e dal primo giorno non si sono più mollati.

Possiamo dire che nonostante la forte gelosia del giovane, la loro storia procede alla grande. Nei giorni scorsi hanno avuto un litigio perchè Antonella si fa prestare le camicie da Antonino ma anche perchè trascorre molto tempo con lui. Tra Edoardo e Spinalbese c’è rivalità e questo ormai l’hanno capito tutti.

Dopo chje per ore si sono evitati la coppia è tornata in sintonia e si sono lasciati andare anche sotto le lenzuola. Un momento di intimità rovinato però da Luca Onestini che li ha interrotti sul più bello.