Uomini e donne anticipazioni: Riccardo si presenta sotto casa della dama ma lei le sbatte la porta in faccia

Il 9 dicembre si è registrata una nuova puntata di Uomini e donne. Le anticipazioni ci fanno sapere che i colpi di scena non sono mancati. In primis, l’assenza di Pinuccia che pare sia stata mandata via da maria De Filippi. E poi il racconto di Riccardo che ha preso un vero e proprio palo dalla sua ex. Ma andiamo a vedere i dettagli.

Uomini e donne: Riccardo prende un palo da Gloria

Dopo che Ida è andata via dal programma, Riccardo con difficoltà continua a cercare la sua anima gemella. Il cavaliere prima si è avvicinato a Roberta poi è uscito con Gloria. Alla fine si è detto non convinto di questa frequentazione decidendo di voler conoscere anche altre.

Insomma, alla fine Gloria ha detto basta. Le anticipazioni di uomini e donne però ci fanno sapere che Guarnieri avrà come suo solito un ripensamento. Il 40enne insieme a suo nipote si presenterà sotto casa della dama con la speranza di riprovarci.

Gloria questa volta però non ha ceduto e ha preferito mandarlo via da solo senza nemmeno aprire il portone della sua abitazione. Insomma, un vero e proprio due di picche!.

Pinuccia mandata via dal programma

Le anticipazioni di Uomini e donne ci fanno sapere che una grande assenza tra il parterre femminile incuriosisce i presenti. Si tratta di Pinuccia che già da diverse registrazioni non è più in studio. Perchè?

Secondo alcune indiscrezioni pare che dama dopo la continua insistenza nei confronti di Alessandro, abbia fatto perdere la pazienza a Maria, chiedendole di starsene a casa. La De Filippi ha deciso di mandarla via, e sembra che anche il suo finto svenimento avuto qualche settimana fa le abbia dato molto fastidio.

D’altronde, c’è da dire anche che da tempo il pubblico a casa chiedeva un provvedimento nei confronti dell’ottantenne che da circa un anno ha sfinito il povero Alessandro, che sempre con gentilezza e garbo ha cercato di farle capire che non le interessava.