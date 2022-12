Giulia Salemi in diretta: “La treccia è falsa come alcuni concorrenti”, a chi è rivolta la frecciata?

Ieri sera è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip. Nel corso della diretta si è parlato tanto della situazione tra Attilio Romita e Sarah, con tanto di intervento della compagna Mimma, ma anche di Wilma Goich e dei presunti tradimenti da parte del marito.

Ma non solo, al centro delle questioni anche Antonella Fiorelisi che in casa litiga con tutti, compreso Edoardo che è stato definito il suo burattino. Insomma, una puntata molto movimentata. A non passare inosservato anche il look di Giulia Salemi, che anche questa volta si è superata.

Giulia Salemi lancia una frecciatina velonosa

Nelle puntate scorse si è presentata in tuta. Un look diverso e non di certo di prima serata per un programma ma possiamo dire che è molto piaciuta. Quello di ieri invece lo stesso è stato particolare.

Giulia Salemi si è presentata con un micro top legato al collo di colore nero e una mini gonna della testa tonalità. Un look trasgressivo ma nello stesso tempo molto elegante e sexy. Anche l’acconciatura ha lasciato senza fiato, infatti si è presentata con una lunga coda intrecciata.

E proprio qui, preso dalla curiosità, Alfonso Signorini le ha chiesto se fosse vera o fossero dei capelli aggiunti. La risposta dell’influencer non è passata inosservata, infatti, a molti è sembrato come volesse mandare una frecciatina a qualcuno. “La mia treccia è finta come alcuni concorrenti”, ha chiosato!

Al momento non si è capito a chi è rivolta questa frase. Quello che possiamo dire è che la giovane di certo non è una ragazza che parla tanto per… quindi nella Casa c’è qualcuno che mente. Sarà forse Antonella Fiordelisi? O Antonino Spinalbese che pur di far parlare di se pare che ha bisogno sempre di un partner? Insomma, a noi resta il dubbio.