Mara Venier travolta dalle critiche: la sua Domenica In oggi non è piaciuta affatto!

Appena terminata la puntata di Domenica In, Mara Venier è stata sommersa dalle critiche. La conduttrice televisiva, nel suo salotto oggi ha fatto una lunga intervista ad Andrea Bocelli, insieme ai suoi figli che tra l’altro si sono anche esibiti con le canzoni di Natale.

L’ospitata alla fine aveva un solo scopo quella di pubblicizzare il loro disco in uscita in questi giorni. E’ qui, casca l’asino perchè da casa si è capito tutto!.

La puntata di oggi di Domenica In non è piaciuta (quasi) a nessuno

Una puntata sotto alcuni aspetti triste e davvero pesante, ha esclamato qualcuno su Twitter senza nascondersi. Mara non aveva proprio voglia di intervistare Andrea Bocelli e family, ha esclamato qualcun altro. Quando la Zia fa le cose con obbligo si capisce da lontano, ha affermato ancora qualcun altro.

Alla fine quasi tutta la puntata di Domenica In è stata dedicata a lui, dato che oggi la diretta terminava prima per via dei mondiali. In alcuni momenti la puntata è apparsa davvero pesante e quasi tutti si sono lamentati.

Mara Venier fa comunque il botto

Tantissimi i messaggi contro Zia Mara e contro la puntata di oggi del famosissimo show. La Venier avrebbe fatto volentieri a meno di organizzare un blocco tanto prolisso e chi ha biasimato il tenore in quanto avrebbe spinto i suoi figli a seguire la sua stessa strada, ha tuonato un utente.

La conduttrice, infatti, secondo molti avrebbe dato tutto questo spazio a numerosi ospiti e non solo a lui. Intanto, ha invitato tutti a comprare il disco dei Bocelli Family, e ad ascoltare in particolar modo la voce della figlia di Andrea. A parte la piccola polemica, anche la diretta di questo 11 dicembre è stata seguita da milioni di spettatori. Ora non ci resta altro che attendere il prossimo appuntamento.