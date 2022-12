Grave lutto per Enzo Salvi, muore il padre e lui si dispera: “Non ce la farò…”

Nel corso della giornata di ieri Enzo Salvi è stato colpito da un grave lutto. Il suo papà, il signor Antonio Salvi è venuto a mancare creando un vuoto incolmabile in tutta la famiglia e le persone che lo amavano.

L’attore ha dato il triste annuncio e si è anche sfogato esternando tutto il suo dolore. Nei post in questione, inoltre, il protagonista ha dato anche notizie in merito ai funerali e ad altre informazioni.

Il lutto di Enzo Salvi: lo sfogo per la morte del padre

Enzo Salvi è stato colpito da un grave lutto in quanto sua padre è venuto a mancare nella giornata di ieri. Si tratta di una notizia devastante per l’attore, specie per il fatto che la notizia fosse del tutto inaspettata. Il protagonista, infatti, nel suo post su Facebook ha spiegato che l’uomo sia andato via improvvisamente e abbia lasciato nella famiglia un vuoto enorme ed incolmabile.

L’attore ha spiegato di essere totalmente devastato dal dolore e ha anche ammesso che senza la figura paterna non riuscirà ad andare avanti. Al di sotto del post in questione, chiaramente, sono accorsi numerosi fan, parenti e amici per esternare tutto il cordoglio più sincero nei confronti di tutta la famiglia Salvi e di tutti coloro che volevano bene al signor Antonio. In merito alle cause, invece, non ci sono notizie certe, tuttavia, pare si sia trattato di un evento del tutto improvviso.

Informazioni sui funerali di Antonio Salvi e il messaggio del nipote Manuel

In un successivo post, poi, Enzo Salvi ha dato qualche informazione a coloro i quali abbaino intenzione di prendere parte ai funerali del suo defunto padre. A tal riguardo, ha detto che le esequie si celebreranno nella giornata di martedì 13 dicembre 2022 alle ore 10:30 presso la Chiesa di Regina Pacis. A commentare il triste episodio che ha investito tutta la famiglia è stato anche il figlio dell’artista, Manuel.

Il giovane ha dedicato un post al defunto nonno in cui ha voluto ringraziarlo per tutto ciò che gli ha insegnato negli anni. Antonio Salvi è stato un esempio per Manuel, gli ha insegnato a diventare un uomo e ciò che è oggi lo deve anche a lui. Proprio per tale ragione, il giovane ha ammesso di sentirsi in dovere di fare qualcosa per suo nonno adesso. Nello specifico, ha detto che lui, così come tutta la famiglia, si prenderà cura della nonna, proprio come ha fatto il signor Salvi per tutta la vita.