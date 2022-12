Quasi rissa al GF Vip, Charlie strattona Daniele: il web è indignato (VIDEO)

La giornata di ieri è stata davvero piuttosto movimentata nella casa del GF Vip. Charlie Gnocchi e Daniele Dal Moro hanno avuto uno screzio piuttosto acceso, il quale è sfociato quasi in rissa.

Soprattutto lo speaker radiofonico ha perso le staffe contro il suo compagno d0avvnetura, al punto da arrivare a strattonarlo. Il popolo del web è assolutamente indignato e non vede l’ora che Charlie esca dalla casa. Vediamo cosa è successo.

La quasi rissa tra Daniele e Charlie al GF Vip

Charlie Gnocchi e Daniele Dal Moro hanno sfiorato la rissa nella casa del GF Vip. I due si sono duramente scontrati a causa di alcune divergenze caratteriali. Specie l’ex tronista di Uomini e Donne ha accusato il coinquilino di dare luogo a degli atteggiamenti che non ha molto gradito. La situazione, però, è degenerata, nel momento in cui Daniele ha dato del “paracu*o” al suo interlocutore. Simili affermazioni hanno fatto sbroccare drasticamente lo speaker radiofonico, che non ci ha visto più.

Ad un certo punto, infatti, ha strattonato Daniele Dal Moro esortandolo ad entrare in casa per continuare a parlare della faccenda. I modi adoperati dal concorrente, però, sono stati reputati da molti piuttosto violenti. Daniele, che in quel momento aveva la sigaretta in mano. ha invitato il suo interlocutore a calmarsi e a smetterla di strattonarlo in quanto avesse la sigaretta in mano. (Continua dopo il video)

daniele è così tanto aggressivo che dinanzi ad una provocazione fisica di charlie cerca di allontanarsi senza fare lo stesso, ecco tutta la sua famosa aggressività #incorvassi #gfvip pic.twitter.com/nmJpSSGHPe — R🌿 (@_vivx_) December 11, 2022

Il pubblico del GF Vip è indignato

La discussione, poi, è proseguita anche nelle ore a seguire e i due si sono alterati ulteriormente. Attualmente sembrano non essere ancora riusciti a trovare un punto d’incontro. Ad ogni modo, il pubblico del GF Vip non ha potuto fare a meno di commentare l’accesa lite tra Daniele e Charlie. Ancora una volta, la maggior parte degli utenti è contro lo speaker radiofonico.

Secondo il punto di vista di tantissimi telespettatori, infatti, Charlie si sarebbe comportato in maniera decisamente troppo aggressiva. Questa non è la prima volta in cui si comporta in questo modo, pertanto, meriterebbe di uscire immediatamente dalla casa più spiata d’Italia. In effetti, il concorrente è attualmente in nomination e, stando a quanto trapelato dai sondaggi presenti online, pare proprio che sarà lui a dover abbandonare la casa del GF Vip nel corso della messa in onda di questa sera del reality show.