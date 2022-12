Il Paradiso delle signore anticipazioni 14 dicembre: Adelaide disperata, Vittorio torna da Parigi

Le anticipazioni della puntata del 14 dicembre del Paradiso delle signore rivelano che Adelaide continuerà a stare molto male per l’annuncio inerente il fidanzamento di Umberto e Flora. Le persone a lei vicine faranno il possibile per tirarle su il morale.

Per quanto riguarda Ezio e Veronica, invece, i due avranno uno scontro molto acceso, a seguito del quale arriveranno a prendere una decisione importante. Vittorio tornerà da Parigi, che cosa voleva Marta?

Anticipazioni 14 dicembre: Adelaide giù di corda, Ezio e Veronica discutono

Nel corso della puntata del 14 dicembre del Paradiso delle signore vedremo che Marco e Marcello proveranno a tirare su il morale di Adelaide. La contessa proprio non riesce ad accettare il fatto di dover rinunciare per sempre ad Umberto. Veronica ed Ezio, dal canto loro, avranno un confronto molto importante. Nello specifico, vedremo che i due discuteranno in quanto la donna riporterà al suo compagno la conversazione avuta con Gloria poco prima.

Quest’ultima, dal canto suo, si renderà conto di essere un po’ inopportuna. Per tale motivo, si confiderà con Armando e gli rivelerà di volersi tirare indietro dall’affare con il suo ex. La protagonista, infatti, aveva promesso ad Ezio che lo avrebbe aiutato economicamente con il suo progetto di mettersi in proprio. Tuttavia, alla luce di quanto accaduto con Veronica, la donna ammetterà di voler fare un passo indietro.

Vittorio torna al Paradiso delle signore da Parigi

Intanto, su di un altro versante vedremo che Stefania sarà molto provata per la situazione familiare che sta vivendo. A tal proposito, si mostrerà piuttosto titubante con Marco nel partire per l’Ameria. Veronica si renderà conto della situazione di sua figlia, pertanto, deciderà di chiedere una tregua ad Ezio. La donna non vuole in nessun modo che la giovane debba rinunciare ad un progetto così importante per alcune faccende familiari.

Clara, invece, prenderà una drastica decisione. La giovane ammetterà di non voler più prendere parte alla gara ciclistica. Infine, nel corso della puntata del 14 dicembre del Paradiso delle signore vedremo che Vittorio tornerà dal viaggio a Parigi in cui ha incontrato Marta. In tale occasione, la donna ha fatto una richiesta molto importante al suo ex, ovvero, gli ha chiesto l’annullamento del matrimonio. Come la prenderà Vittorio? Asseconderà senza battere ciglio la richiesta della, ormai, ex compagna? Vedremo.