GF Vip, segnalazione su Davide Donadei: l’inedito retroscena sul suo ingresso nel programma

In queste ore è trapelata una segnalazione su Davide Donadei che, come molti spettatori sapranno, sarà un prossimo concorrente del GF Vip. Stando a quanto emerso in queste ore sul web, infatti, pare proprio che l’ex tronista di Uomini e Donne si stia preparando per fare il suo ingresso trionfale nella casa più spiata d’Italia.

Ad ogni modo, a un passo dal suo ingresso, sono trapelate delle segnalazioni alquanto inedite, che stanno gettando delle ombre sul ragazzo. A raccontare tutto è stata l’influencer Deianira Marzano. Vediamo che cosa è emerso.

Davide Donadei pronto a tutto per il GF Vip?

Davide Donadei dovrebbe essere un nuovo concorrente del GF Vip. Il ragazzo pare abbia lavorato tanto per riuscire a passare il provino e diventare un concorrente del reality show. Ebbene, il suo sogno pare stia per realizzarsi. Prima del suo ingresso, però, sul web sono trapelate delle notizie piuttosto incresciose. Nello specifico, infatti, sembrerebbe che il giovane avesse così tanta voglia di entrare nel programma e di fare televisione, al punto da rinunciare alla storia con Chiara Rabbi.

I due si sono lasciati qualche mese fa, in un modo piuttosto brusco e inatteso. La giovane è rimasta molto male, in quanto non si aspettava minimamente che la relazione potesse finire in questo modo. Ad ogni modo, dietro questa scelta repentina di Davide pare ci fosse proprio il GF Vip. Un utente di Instagram, vicino al ragazzo, ha detto di sapere da fonti certe come siano andate davvero le cose.

La segnalazione su Davide e la reazione delle persone coinvolte

La persona in questione ha ammesso che Davide Donadei sapesse da tempo che sarebbe entrato nella casa del GF Vip. Proprio per tale ragione, avrebbe deciso di lasciare Chiara Rabbi. La loro coppia, infatti, non aveva più nessun successo dal punto di vista social. Da single, invece, Davide sarebbe stato sicuramente più in grado di creare delle dinamiche e di far parlare di sé.

Questo, poi, con il tempo gli avrebbe anche permesso di emergere nel mondo dello spettacolo. Al momento, però, il ragazzo non si è ancora sbilanciato sulla faccenda. Anche la sua ex Chiara ha preferito non intervenire, contrariamente a quanto fatto in passato, quando iniziarono a trapelare i primi gossip sulla coppia e sulla fine della loro relazione. Ad ogni modo, saranno andate davvero in questo modo le cose? Non resta che attendere per scoprirlo.