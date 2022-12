Oroscopo 13 dicembre 2022: Leone impavidi, Acquario suscettibili

Le previsioni dell’oroscopo del giorno 13 dicembre 2022 esortano i nati sotto il segno dell’Acquario a mantenere la calma soprattutto nei rapporti familiari. Per quanto riguarda i Pesci, invece, ci sono novità in arrivo.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Siete un po’ agitati dal punto di vista emotivo. Questo, è inevitabilmente, potrebbe riversarsi anche sulla sfera professionale e sentimentale. Cercate di mantenere la calma e di non essere troppo litigiosi.

Toro. Non siate troppo puntigliosi in amore. Spesso le persone potrebbero annoiarsi dinanzi tutta questa precisione. In amore, invece, non è escluso che possa esserci un ritorno di fiamma inaspettato.

Gemelli. Le previsioni dell’oroscopo del 13 dicembre 2022 denotano una giornata particolarmente impegnativa. Ci sono molte cose da fare e faccende da sbrigare, pertanto, vi conviene darvi da fare.

Cancro. State per vivere delle grandi emozioni e delle grandi soddisfazioni. Cercate di prestare attenzione alle persone che vi circondano, in quanto non tutti si comportano in modo limpido e sincero.

Leone. I nati sotto questo segno sono per carattere impavidi e temerari. In ambito sentimentale vi troverete molto bene con i nati sotto i segni di fuoco. La passione divamperà e sarà impossibile frenarla.

Vergine. Ci sono delle decisioni da prendere e, alcune di esse, vi creeranno anche un po’ di agitazione. Ad ogni modo, cercate di pensare sempre in positivo e non abbattetevi al primo ostacolo.

Previsioni 13 dicembre da Bilancia a Pesci

Bilancia. Se ci tenete davvero a qualcosa, allora dovete lottare per riuscire a conquistarla. In amore è importante non permettere a nessuno di ostacolare i vostri desideri. Cercate di essere un po’ più intraprendenti.

Scorpione. Le previsioni dell’oroscopo del giorno 13 dicembre 2022 invitano i nati sotto questo segno ad essere più creativi in ambito sentimentale. Nel lavoro ci vuole concentrazione e, soprattutto, dovrete essere bravi ad ottimizzare i tempi.

Sagittario. In questo periodo siete un po’ giù di corda. Le stelle sono favorevoli, tuttavia, il vostro animo è un po’ inquieto. Cercate di indagare un po’ più a fondo in voi stessi per capire quale sia la causa di questo malessere.

Capricorno. Buon momento per quanto riguarda l’amore. In ambito professionale stanno per arrivare delle novità, soprattutto per quanto riguarda la sfera finanziaria. Cercate, però, di non compiere delle scelte affrettate.

Acquario. Questo è un ottimo momento per quanto riguarda l’amore, tuttavia, siete un po’ suscettibili. Cercate di non perdere la pazienza per così futili e datevi da fare per riuscire a recuperare un rapporto compromesso.

Pesci. Ci sono delle novità in arrivo per quanto riguarda i nati sotto questo segno. Soprattutto dal punto di vista professionale e importante essere intraprendenti e non arrendersi al primo ostacolo.