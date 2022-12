GFVip, è nata una nuova coppia: passione e coccole sotto le lenzuola (VIDEO)

L’amore è sbocciato nella Casa più spiata d’Italia. Dopo Antonella ed Edoardo Donnamaria in queste ore una nuova coppia si è formata. Nelle scorse settimane i due protagonisti si sono annusati, punzecchiati e alla fine hanno ceduto… Stiamo parlando di Micol e Edoardo Tavassi, i due su già spopolano con l’hashtag #Incorvassi.

Edoardo Tavassi e Micol: è nata una nuova coppia

A confermare che la coppia è nata Giale. Nel dettaglio nella notte, Micol ed Edoardo pare che si siano appartati e, dopo essersi nascosti dalle telecamere implacabili del GF Vip (in questo caso non troppo), si sono scambiati un bacio. Un bacio ‘vero’, di quelli da passione ardente.

Ad ‘incastrare’ i piccioncini non ci sono immagini ma esiste un audio che non mente. Inoltre, la Donà molto amica della Incorvaia, ha spifferato tutto dopo essere stata aggiornata dalla collega.

Insomma, qualcuno ci aveva già sperato all’inizio che tra Edoardo e Micol potesse nascere qualcosa. C’è da dire che il corteggiamento è stato lungo e alla fine i due hanno ceduto alla passione. Come si vede nel video la neo coppia si è scambiata baci e coccole sotto le lenzuola.

GFVip: Commenti a caldo dopo la clip

Tavassi e la Incorvaia, leggendo i primi tweet piacciono e potrebbero arrivare senza problemi insieme alla finale. Ad approvare questa storia anche il padre di Micol che sotto al video ha postato un emotion.

Ricordiamo, inoltre, ai fan del GFVip che questa sera andrà in onda una nuovissima puntata. Sicuramente Signorini manderà in onda questa clip e si commenterà assieme quanto accaduto. Infine, è previsto anche un nuovo ingresso. Non ci resta altro che attendere la diretta.