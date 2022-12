Antonella Fiordelisi a rischio squalifica: “Quello che è successo è molto grave!”

Nelle scorse ore una chiacchierata tra Antonella ed Edoardo ha fatto molto scalpore, e dai social si è scatenato l’inferno.

La Fiorelisi non sembra una ragazza che perdona facilmente e ancora una volta è tornata a parlare di Daniele con il suo fidanzato. Ecco che però è spuntato fuori un nome bizzarro che non è piaciuto ai fan.

Antonella Fiordelisi menziona Fabrizio Corona e scatena il caos in rete

Antonella non perdona e parla ancora di Daniele e di come avrebbero potuto reagire i suoi amici se solo fosse successo di “toccarla” fuori dal Gf Vip 7. Riferendosi ai suoi compagni è spuntato fuori il nome di Fabrizio Corona e questo ha fatto storcere il naso a molti. In altre parole la vippona ha detto al suo fidanzato su Daniele che loro, ovvero gli amici, lo avrebbero rimesso in riga.

“Io nella vita fuori ho degli amici che se lo sbranavano. Ti dico solo F C (Fabrizio Corona?)… non sai che combinava se mi rispondeva così, fidati di me… tipo una rissa”. Su Twitter le parole di Antonella sono rimbalzate e gli utenti sono certi che la Fiordelisi stesse parlando proprio dell’ex re dei paparazzi. In passato lei è stata paparazzata con Carlos, il figlio di Corona e Nina Moric. Tra di loro non si sa se ci sia stata una storia o meno ma quello che sembra certo è che si conoscono.

Antonella ed Edoardo,la love storie continua

Le parole dette a Donnamaria, potrebbero avere gravi conseguenze questa sera, anche perchè in rete come già detto in precedenza il web si è scatenato. Ovviamente non ci resta che aspettare la diretta e capire se Alfonso prenderà in mano la questione.

Intanto, proprio sabato sera la coppietta ha avuto una bella ramanzina da Sonia Bruganelli ma anche dallo stesso Signorini. Antonella pare bacchetti un pò tutti in casa e non fa altro che litigare con gli altri ragazzi. Una situazione che per tanti sta diventando pesante tanto che anche Attilio ha perso di recente la pazienza mandandola a quel paese.