Avete mai visti Riccardo di Uomini e donne da piccolo? Sembra un lord (FOTO)

Riccardo Guarnieri di Uomini e donne è senza dubbio uno dei cavalieri più amati e seguiti del programma. Ormai fa parte del parterre da diversi anni e tutto il percorso alla fine è sempre girato attorno ad Ida Platano.

Tra loro due c’è sempre stato un tira e molla anche se pare al momento che l’ex dama abbia scelto di proseguire la sua vita lontano da lui. Originario di Taranto e dal fascino del tutto pugliese, Riccardo sa come farsi notare. Inoltre, negli ultimi anni è molto più dimagrito, mostrando un fisico scolpito e perfetto. Ma lo avete mai visto da piccolo? Totalmente diverso da oggi.

Origini e legami di Riccardo Guarnieri

Riccardo Guarnieri all’anagrafe si chiama Riccardo Maria Guarnieri e nasce nel 1979, più precisamente il 29 marzo a Taranto. L’uomo vive e cresce nella città di Stette insieme a sua mamma, suo papà e al fratello e alla sorella. Riccardo si è sempre detto molto legato ai suoi genitori, tanto che è tornato a vivere con loro dopo una convivenza finita male.

Guarnieri si è sempre fatto notare per il suo aspetto fisico che cura particolarmente.

Infatti, ama praticare sport e andare in palestra regolarmente per mantenersi in forma oltre che ha seguire una corretta alimentazione

Oggi ha 44 anni, e proprio grazie all’amore che ha per lo sport e per il suo fisico sembra ancora un ragazzino. Quel che sogna è avere un giorno una famiglia tutta sua e magari un figlio, che sarebbe il suo più grande desiderio.

Il cavaliere di Uomini e donne da bambino

Dando uno sguardo su una nota fanpage dedicata al programma di Uomini e donne, noi di kontrokultura abbiamo trovato una foto di Riccardo Guarnieri da piccolo. Si tratta di un collage con tre scatti di lui da bambino, insieme ad una di oggi.

Il cavaliere come si può vedere è quasi uguale ad oggi ma il suo sguardo è molto più dolce ed ingenuo. Anche da piccolo la madre amava vestirlo di tutto punto, infatti, nello scatto con il caschetto sembra davvero un piccolo lord.