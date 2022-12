Vi ricordate di Elga Profili di Ued? Eccola oggi più splendente di allora

Vi ricordate Elga Profili di Uomini e Donne? Ecco com’è e cosa fa oggi l’ex-dama del trono over del programma di Maria De Filippi.

Chi ha seguito in passato Uomini e donne sicuramente si ricorderà di Elga Profili. La dama ha partecipato al dating show nel lontano 2016 e almeno per quanto riguarda il fattore relazioni non è mai stata fortunata.

Sono tanti i cavalieri che ha avuto modo di conoscere nel programma ma nessuno è arrivo a conquistare il suo cuore. Ma sapete cosa fa oggi e come è cambiata?

Elga Profili e il percorso a Ued

Chi ha seguito Elga negli in cui ha preso parte a Uomini e donne sicuramente ricorderà la frequentazione con Antonio Jorio. Purtroppo la loro conoscenza non è decollata e il tentativo di conquistare Giorgio Manetti, storico ex di Gemma Galgani, non è andato a buon fine. Lo stesso anche con uno degli ultimi cavalieri Samuel.

La Profili dopo averci riprovato anche con altri cavalieri ha deciso di abbandonare il programma e, almeno per il momento, rimane lontana dai riflettori della tv. Non per questo però è totalmente sparita: infatti chi la segue sul suo account ufficiale sa quanto è attiva. Nella vita privata pratica sempre la sua stessa professione, ovvero avvocato.

Come è cambiata oggi Elga?

Molti utenti che la seguono su Instagram spesso l’hanno invitata a tornare nel programma ma a quanto pare ha trovato l’amore. Ricordiamo, inoltre, che è anche mamma di una bellissima ragazza, che è tutta la sua ragione di vita. All’interno del parterre Elga si è sempre mostrata con classe ed eleganza, ed è sempre stato uno dei fattori che l’ha contraddistinta dalle altre. Ma siete curiosi di vederla oggi?

Dai tempi di Uomini e donne, Elga non è cambiata molto, anzi sembra anche più giovane. Voi non trovate?