Ida e Alessandro tornano a Uomini e Donne e spiazzano tutti: confessioni mai fatte prima (VIDEO)

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne, come già preannunciato nei giorni scorsi, c’è stato il ritorno in studio di Ida e Alessandro. I due hanno messo nuovamente piede nel programma per raccontare come stia procedendo la loro vita sentimentale.

A tal riguardo, hanno raccontato di un breve viaggio che si sono concessi subito dopo la scelta. Successivamente, poi, hanno fatto delle confessioni inedite, mai fatte prima d’ora nella trasmissione. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.

Le confessioni inedite di Ida e Alessandro a Uomini e Donne

La storia d’amore tra Ida Platano e Alessandro Vicinanza sta procedendo a gonfie vele e a raccontarlo sono stati loro stessi nella puntata di oggi di Uomini e Donne. Inizialmente i due hanno spiegato di aver trascorso dei giorni insieme a Madrid ed hanno rivelato di essere stati molto bene. In seguito, poi, hanno raccontato che in questo periodo hanno avuto la possibilità di conoscersi meglio e, finalmente, per la prima volta, Ida ha ammesso di essersi sentita fidanzata con il ragazzo.

In studio è scoppiato un caloroso applauso e Alessandro ha preso coraggio per fare una confessione. Il ragazzo ha detto ufficialmente di amare la Platano. Colpo di scena, poi, anche la dama ha risposto dichiarando di nutrire lo stesso sentimento per lui. La parrucchiera ha spiegato di non averglielo mai detto prima, ma adesso sente di poterlo fare, pertanto, ha detto di amarlo. (Continua dopo il video)

“È la mia fidanzata e io la amo” 🥰 #UominieDonne pic.twitter.com/J0RoRvGz7P — Uomini e Donne (@uominiedonne) December 12, 2022

Riccardo furioso, telespettatori stufi del solito teatrino

I presenti in studio, chiaramente, hanno accolto queste dichiarazioni con un applauso e Maria De Filippi ha invitato Ida e Alessandro a ballare. Nel frattempo, durante questo blocco a Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri è uscito dallo studio. In seguito, poi, la conduttrice lo ha invitato a rientrare per poter continuare a prendere parte alla puntata. Dopo un po’ di titubanza, lui ha accettato ed è rientrato.

A quel punto, allora, la De Filippi gli ha chiesto di accomodarsi al centro dello studio per raccontare gli ultimi sviluppi della conoscenza con Gloria. Tale storia, purtroppo, non sta procedendo bene, sta di fatto che i due hanno deciso di interrompere la conoscenza. Intanto, sul web in molti stanno commentando il ritorno in studio di Ida e Alessandro. I due non hanno fatto altro che baciarsi e stare appiccicati, atteggiamento molto criticato dagli utenti del web.