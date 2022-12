Uomini e Donne spoiler 13 dicembre: Pinuccia sviene, Alessio rifiuta Lavinia

La puntata del 13 dicembre di Uomini e Donne ripartirà da dove si era interrotta la precedente. Per tale ragione, si proseguirà dal blocco dedicato a Pinuccia. La dama discuterà animatamente con i presenti in studio, specie Tina Cipollari, fino ad arrivare a simulare un malore.

Successivamente, poi, si passerà al trono classico. Lavinia ha portato in esterna Alessio Campoli, mentre Federico N. è uscito sia con Alice sia con Carola, proprio con quest’ultima c’è stato un bacio. Vediamo tutto nel dettaglio.

Il malore di Pinuccia a Uomini e Donne

Nella messa in onda di oggi di Uomini e Donne, di martedì 13 dicembre, ci sarà spazio per continuare dal blocco dedicato a Pinuccia. La dama sta tartassando Alessandro, al punto che anche Maria De Filippi sembra spazientita. Per tale ragione, la conduttrice si vedrà costretta più volte ad intervenire per placare la situazione. Ad un certo punto, poi, Pinuccia arriverà addirittura a simulare un malore.

La donna si sdraierà sul pavimento e la conduttrice sarà costretta a placare gli animi. Dopo questo momento estremamente concitato, poi, si parlerà dei più giovane. Per stemperare la tensione, la De Filippi chiamerà in studio i tronisti. Soprattutto Lavinia e Federico N. hanno dato luogo ad esterne particolarmente interessanti. Per quanto riguarda la ragazza, lei ha scelto di uscire con Alessio Campoli, ma non mancheranno i colpi di scena.

Spoiler trono classico 13 dicembre: il due di picche a Lavinia

Lavinia Mauro siederà al centro dello studio con Alessio Campoli e spiegherà come stiano andando le cose tra loro. L’esterna che hanno fatto è stata molto bella. Tuttavia, oltre a questa uscita, la tronista ha incontrato anche l’altro Alessio dietro le quinte. I due hanno avuto un diverbio e la ragazza ha provato in tutti i modo a provocare il suo corteggiatore. Ad un certo punto, poi, ha provato anche a baciarlo, ma lui si è rifiutato.

Nella puntata del 13 dicembre di Uomini e Donne, dunque, i due si confronteranno su quanto accaduto. In merito a Federico N., invece, il ragazzo è uscito con entrambe le sue corteggiatrici. Specie Carola gli ha organizzato una sorpresa per farsi perdonare dello scivolone della scorsa messa in onda. I due si sono ritrovati e si sono anche baciati. L’esterna con Alice, invece, è stata decisamente più fredda. Il tronista era molto pensieroso per quanto accaduto con l’altra corteggiatrice. In studio, dunque, ci sarà una discussione tra Federico e Alice.