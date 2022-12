Uomini e donne oggi: Alessandro sbotta contro Puniccia: il cavaliere diventa rosso dalla furia (VIDEO)

Una puntata molto movimentata quella di oggi a Uomini e donne. Prima si è parlati di Riccardo ed Ida, con Riccardo che è uscito da programma, poi Guarnieri ha liquidato le sue due pretendenti facendo a dir poco una bruttissima figura. Alla fine, Alessandro che perde la pazienza come mai era successo fino a questo momento.

Alessandro perde la pazienza con Pinuccia e la manda a quel paese

Tutto è iniziato da un ballo di Alessandro R. con la signora Rosetta. I due si sono lasciati andare ad un lento e appena si sono avvicinati, Pinuccia ha iniziato as urlare e a puntargli il dito contro. La discussione tra la dama e il cavaliere è durata per tutta la canzone tanto che appena terminato il ballo Maria ha subito chiesto spiegazioni ad entrambi.

Ed ecco che Alessandro togliendosi la mascherina si è alzato e ed è corso verso la signora di Vigevano urlando “Basta”. Un grido liberatorio, quello dell’uomo accolto tra applausi e standigovetion da parte dei presenti. L’uomo fino ad oggi non si era mai permesso di rispondere così a Pinuccia ma si era sempre limitato a dire che erano amici.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Uomini e Donne (@uominiedonne)

Maria De Filippi zittisce Pinuccia

Ad intervenire nella discussione ci ha pensato anche Maria che appena ha notato il tono in cui Alessandro si è avvicinato a Pinuccia è scesa dalle scale ed è andata vicino a lui per calmarlo.

La De Filippi con calma poi ha invitato alla signora di mettersi di parte facendole capire per l’ennesima volta che Alessandro non la vuole e che lei non ha nessun diritto nel dirgli cosa deve o non deve fare. Insomma, anche la padrona di casa ha perso la pazienza, facendole capire che deve farsi gli affari propri.

Molto probabilmente sarà stato proprio questo il motivo per cui la dama di Vigevano non fa più parte del programma come hanno anticipato gli spoiler.Maria questa volta l’ha davvero fatta fuori!