Siparietto imbarazzante al GFVip, fan delusi da Antonino e Ginevra: “l’hanno capito tutti”

Ieri sera è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip. La diretta è partita subito con il botto, e sono state tante le tematiche trattate da Signorini.

Come era già previsto, Ginevra Lamborghini è entrata nella Casa ma non come concorrente. La sorella di Elettra sarà la nuova ospite per qualche giorno e la sua presenza si è subito fatta notare.

I fan da casa hanno notato durante il faccia faccia uno strano siparietto messo in atto da Alfonso e per alcuni totalmente ridicolo. Andiamo a vedere insieme perchè

Il siparietto imbarazzante di Antonino e Ginevra

Prima dell’ingresso di Ginevra, Alfonso Signorini ha cercato di fare il possibile per far dire ad Antonino di essere interessato a Ginevra. Nel dettaglio il conduttore lo ha messo davanti ad una scelta, “se ha voglia di stare con la Lamborghini doveva varcare la soglia che li divideva.”

Antonino tale frase non se le fatta ripetere nemmeno la seconda volta, spiazzando Alfonso. inoltre, Spinalbese ha sottolineato che nonostante in casa si sta bene e si è creata una certa amicizia con tutti inizia a sentire il bisogno di uscire fuori.

Fan contro il programma: è tutto ridicolo

Insomma, questo vado non vado è durato circa una decina di minuti, nonostante Alfonso gli avesse detto che se sarebbe andato verso Ginevra sarebbe stato escluso dal programma, con tanto di penale.

Inoltre, c’è da dire che la Lamborghini dove lei entrare ma questo scherzetto non stata funzionando. Allora, la giovane quando ha capito che Antonino sarebbe stato davvero capace di andare via, gli ha sussurrato una parola “è una trappola”.

Tale parola non è passata inosservata e ha fatto storcere il naso ai telespettatori che oltre a sentirsi imbarazzati davanti a questo siparietto hanno trovato ridicolo il suggerimento di Ginevra.