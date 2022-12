Attilio Romita che figura! “Sarah troppo fru fru, mi fa sfigurare”. Web in rivolta

Ieri sera è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip. Tra le tante polemiche e tematiche prese in considerazione da Alfonso Signorini, ciò che è successo con Attilio ha davvero lasciato il web senza parole.

Il concorrente in queste ultime settimane ha legato molto con Sarah Altobello, tanto che tra i due c’era una forte attrazione fisica, non passata inosservata nemmeno alla compagna Mimma. Infatti, proprio quest’ultima ha preso le distanze dal comportamento del giornalista rivelando di essere rimasta molto delusa.

Attilio Romita ne combina un’altra e bella grossa!

Tutto ciò che è accaduto nelle precedenti settimane non è bastato, ieri sera è andato in onda un filmato che ha indignato il web. Attilio Romita si è lasciato andare nel confessionale e parlando di Sarah non ha espresso proprio una bella opinione, tanto che la Altobello è scoppiata a piangere per la vergogna.

C’è da dire che anche altre donne si sono indignate per ciò che hanno sentito, il giornalista ha definito la Altobello una fru fru, una donna che in due parole non puoi presentare da nessuna parte. Ecco infatti le sue parole:

2Non mi potrei permettere di andare in giro, a cena con le persone che anche per lavoro frequento abitualmente, con una compagna così fru fru. Ho bisogno di una donna che abbia una struttura, uno status e anche la capacità di comunicare con delle persone che hanno un background di un certo livello. Se andassi in giro con una simpaticona come Sarah penso che finiremmo male.”

Romita prova a giustificarsi ma la brutta figura è troppo grande

Attilio Romita dopo aver visto quel filmato in cui parlava di Sarah in quel modo ha provato molto imbarazzo e si è scusato davanti a tutti, ma nessuna parola ha trovato giustificazione.

“Mi hanno chiesto se sostituirei Mimma con lei. A mio avviso il genere di donna che può starmi accanto è più vicino a Mimma. Ma il problema non si pone perché con Sarah non c’è mai stato nulla”. Infatti, nemmeno Signorini e tanto meno Sonia hanno capito il motivo di quelle parole dato che fino a pochi giorni prima i due erano molto legati.