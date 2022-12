GF Vip, Signorini fa l’ennesima gaffe con Giulia Salemi, stavolta lei replica: ecco cosa è successo

Nel corso della puntata di ieri sera del GF Vip, Alfonso Signorini si è reso protagonista di un’ennesima gaffe nei confronti di Giulia Salemi. Non è certamente la prima volta che il conduttore quasi “dimentica” la presenza della terza opinionista in studio.

Ad ogni modo, durante la diretta scorsa, il conduttore si è reso protagonista di un comportamento che, in men che non si dica, ha fatto il giro del web ed è stato molto chiacchierato, specie su Twitter. Vediamo di cosa si tratta.

La gaffe di Signorini ai danni di Giulia Salemi

Durante la puntata di ieri del GF Vip si sono verificati tanti episodi degni di nota. Tra di essi c’è stato un blocco dedicato al matrimonio di Francesca Cipriani con il suo Alessandro. I due sono stati ospiti nel programma per rinnovare le loro promesse e per rendere partecipi i telespettatori del reality show dello splendido momento che stanno vivendo. A tal proposito, Alfonso Signorini ha pronunciato delle frasi che sono risuonate come una gaffe ai danni di Giulia Salemi.

Nello specifico, il presentatore ha voluto fare un elenco di tutte le coppie che sono nate, o comunque si sono consolidate, all’interno del reality show di Canale 5. Tra i nomi fatti non sono mancati quelli di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, oppure di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Nel fare tale elenco, però, il conduttore ha palesemente dimenticato una coppia, la più evidente, ovvero, quella formata da Giulia e Pier.

Giulia sbotta al GF Vip

La gaffe di Alfonso Signorini verso Giulia Salemi è stata notata da tutti al GF Vip. I presenti in studio, infatti, hanno cominciato a rumoreggiare per quanto accaduto. Stavolta, anche la diretta interessata ha deciso di replicare. Giulia, infatti, ha fatto notare al presentatore di essersi letteralmente dimenticato di lei e del suo Pretelli. Posto dinanzi il fatto compiuto, Signorini ha provato a scusarsi e a sdrammatizzare la faccenda.

Il tono di Giulia, però, è stato un po’ stizzito, forse proprio perché non è la prima volta che il conduttore si dimentica di lei. Ad ogni modo, anche sui social in molti hanno commentato la faccenda ed hanno reputato il comportamento di Alfonso davvero inopportuno in certe circostanze. In ogni caso, la questione si è risolta con una risata.