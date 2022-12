Spunta Katia Ricciarelli al GF Vip con un’esibizione imbarazzante: Vip basiti

La puntata del Grande Fratello Vip andata in onda ieri sera ha regalato molto trash hai telespettatori. Dopo l’ingresso inutile e a dir poco insensato di Ginevra, è stata la volta dell’esibizione di Katia Ricciarelli.

La cantante si è esibita accompagnata da Francesca Cipriani e il marito nel giardino di Cine città e questo già è apparso strano al pubblico ma anche ai vipponi.

Katia Ricciarelli e Francesca Cipriani ospiti in Casa al GFVip

Tutto è nato dalle polemiche dei giorni scorsi. La neo coppia è convolata a nozze e ha preso diversi pali da alcuni vipponi. Signorini, che doveva essere il loro testimone di nozze non si è presentato all’evento ma anche Katia Ricciarelli scelta per cantare l’Ave Maria le ha dato buca.

Alfonso quindi per colmare le polemiche e dimostrare soprattutto al pubblico che non c’è aria di maretta tra Katia, lui e Francesca Cipriani come hanno scritto diversi giornali, ha deciso di invarle al GFVip. La coppietta si è giurata amore eterno in diretta tv davanti a lui e poi Katia si è esibita con la celeberrima canzocina. Il problema è che fin dalle prime note tutti si sono accorti che qualcosa non andava. La Ricciarelli non ne ha beccata una.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv)

La Ricciarelli si esibisce in diretta ma è completamente stonata

Un’esibizione imbarazzante quella di Katia. Forse per la base troppo bassa, o forse per problemi di audio o distrazione, la perfomance è stata un vero disastro, facendo una figura al quanto bruttina. Delle stecche si sono accorti tutti tanto che Spinalbese divertito ha esclamato: ha stonato. Basita anche Oriana che ha assistito all’esibizione con gli occhi spalancati.

Secondo alcuni pettegolezzi, sembra che Katia non abbia fatto una bellissima figura anche ad un altro evento. In occasione del Gran premio di Merano in Alto Adige, l’artista ha cantato Caruso di Lucio Dalla combinando un disastro. Lo show è stato caratterizzato da stonature continue.