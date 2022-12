Problemi di salute per Belen Rodriguez e sua figlia: ecco cos’hanno e come stanno (VIDEO)

Questo non è certamente un bel momento per Belen Rodriguez e per sua figlia Luna Marì. Le due, infatti, hanno dei problemi di salute che le stanno mettendo letteralmente K.O. A raccontare tutto è stata proprio la showgirl in queste ore.

La protagonista, attraverso il suo account Instagram, ha pubblicato delle stories e dei video in cui ha spiegato cosa le sia successo e come stia evolvendo la situazione. Vediamo nel dettaglio cosa è accaduto.

Ecco cosa è successo a Belen e a sua figlia Luna Marì

Belen Rodriguez e sua figlia Luna Marì hanno dei problemi di salute. Ieri sera, infatti, la showgirl ha pubblicato un annuncio su Instagram in cui ha detto che lei e la piccola abbiano beccato una bruttissima influenza. Attualmente, infatti, sono a letto e sono in condizioni davvero devastanti. Dopo qualche ora, però, a tarda notte, la conduttrice ha trovato la forza di farsi vedere in video e di raccontare in maniera un po’ più dettagliata quello che sta succedendo.

A tal proposito, la protagonista ha spiegato che sia lei sia sua figlia pare abbiano beccato la variante australiana di questa brutta influenza che sta circolando in questo periodo. Belen ci ha tenuto a precisare che si tratta di un virus davvero molto pesante, pertanto, sarebbe davvero il caso di prestare maggiore attenzione, soprattutto nei bambini. La piccola Luna Marì, infatti, è stata immortalata con le guance rosse e il viso parecchio provato. (Continua dopo il video)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Belen (@belenrodriguezreal)

Salta la puntata de Le Iene per la Rodriguez? Come sta

Ad ogni modo, dopo aver raccontato quanto sia accaduto a lei e a sua figlia, Belen Rodriguez ha detto che entrambe si stanno curando moltissimo. Questo perché spera che possano guarire il prima possibile. Ricordiamo, infatti, che questa sera ci sarà l’ultima puntata de Le Iene. La conduttrice non vorrebbe mancare all’appuntamento per niente al mondo, pertanto, sta facendo il possibile per rimettersi in sesto.

Lei stessa ha detto che non vorrebbe lasciare Teo Mammucari tutto solo proprio durante la messa in onda conclusiva della trasmissione. In ogni caso, almeno per il momento non ci sono ulteriori aggiornamenti in merito alle condizioni di salute di Belen. Per tale ragione, non resta che attendere per vedere se la situazione migliorerà e se la donna potrà adempiere al suo incarico di conduttrice de Le Iene.