GF Vip, biglietto di ritorno di Charlie manomesso? Spunta una segnalazione choc (FOTO)

Come tutti i telespettatori del GF Vip avranno avuto modo di vedere, nel corso della puntata di ieri del reality show di Canale 5, Charlie Gnocchi è rientrato in casa in quanto aveva il biglietto di ritorno. Sul web, però, in queste ore stanno trapelando delle segnalazioni choc.

In particolar modo sembra che la produzione del programma abbia manomesso i bussolotti, in modo da consentire il ritorno in casa di Charlie, dato che le votazioni lo davano come perdente. Vediamo nel dettaglio cosa è emerso.

Grave segnalazione sul GF Vip: manomesso biglietto di ritorno di Charlie?

Nella puntata di ieri del GF Vip è stata decretata l’eliminazione di Charlie Gnocchi. Il concorrente, però, una volta giunto in studio, ha aperto il bussolotto pescato a inizio reality show e, al suo interno, c’era il biglietto di ritorno. Per tale ragione, ha avuto la possibilità di mettere nuovamente piede nella casa. I coinquilini lo hanno accolto con grande gioia, almeno alcuni di loro.

Ad ogni modo, in queste ore sul web stanno trapelando delle informazioni alquanto inattese. L’influencer Deianira Marzano, infatti, ha condiviso sul suo account Instagram una segnalazione inaspettata. Ieri pomeriggio, un telespettatore del GF Vip ha fatto notare che la produzione avesse deciso di chiudere tutti i concorrenti all’interno delle camere da letto. In quel lasso di tempo, le telecamere hanno inquadrato solamente quanto stese accadendo nelle stanze dove si trovava i vipponi. Al di fuori, però, pare si sia verificato un misfatto.

Gnocchi rientra in casa, ma il web è contrariato

L’utente in questione, infatti, ha asserito che, in quell’arco temporale, la produzione del GF Vip avrebbe manomesso il biglietto di ritorno di Charlie Gnocchi, facendo in modo che capitasse proprio a lui. Questo, ovviamente, per consentire al vippone di ritornare in casa dato che, ormai, l’orientamento del pubblico era alquanto palese. Questa segnalazione sta generando molto sgomento sul web.

Naturalmente c’è da dire che non vi è nessuna conferma di queste dichiarazioni. Sempre più persone, però, sono convinte che la produzione in qualche modo abbia un peso importante sulle sorti di alcuni concorrenti del programma. Sarà davvero cos? Non resta che attendere per vedere se ci saranno ulteriori segnalazioni a riguardo, oppure se la produzione decida di intervenire in qualche modo per chiarire la situazione. Comunque siano andate le cose, Charlie è tornato tra i concorrenti del GF Vip.