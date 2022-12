Bufera sul ritorno di Ginevra Lamborghini al GF Vip: ecco il vero motivo per cui sarebbe tornata

Ginevra Lamborghini è tornata nel GF Vip in qualità di ospite. Il suo ritorno in casa ha generato molto sgomento, specie per il fatto che non è mai successo che un vip squalificato avesse tutte queste opportunità.

Ad ogni modo, a fomentare ancora di più il risentimento degli utenti del web sono stati anche alcuni comportamenti che la giovane sta assumendo in queste ore. Nello specifico, pare proprio che la ragazza sia rientrata nel programma per uno scopo ben preciso. Vediamo di cosa si tratta.

Gli strani comportamenti di Ginevra nella casa del GF Vip

Il rientro di Ginevra Lamborghini al GF Vip è un fatto decisamente atipico. Nella storia del reality show non era mai successo che ad un concorrente squalificato venisse concessa questa opportunità. Ad ogni modo, alcuni concorrenti del programma sono stati molto felici di questa sorpresa, sta di fatto che sono rimasti fino a tarda notte a parlare con la ragazza e a raccontarsi quanto accaduto in questo periodo.

Ad un certo punto, però, è saltato fuori l’argomento inerente il fidanzato di Ginevra. La ragazza è entrata in casa soprattutto in virtù del legame che si era venuto a creare con Antonino Spinalbese, pertanto, se fosse fidanzata, verrebbe meno tutto questo preambolo importante. In virtù di questo. i telespettatori hanno notato che la giovane stia facendo di tutto per glissare sulla faccenda. Alle domande inerenti la sua vita sentimentale, infatti, Ginevra non sta rispondendo.

Il vero motivo per cui la Lamborghini sarebbe tornata nella casa

Il comportamento che sta assumendo Ginevra Lamborghini con i compagni d’avventura del GF Vip sta generando dei sospetti. Molti telespettatori, infatti, cominciano ad ipotizzare che la ragazza, in realtà, sia felicemente fidanzata al di fuori. In casa, però, sta facendo un po’ la misteriosa per alimentare il flirt con Antonino. L’influencer Deianira Marzano, inoltre, ha divulgato una segnalazione secondo cui un utente ha dichiarato che il fidanzato di Ginevra sia perfettamente a conoscenza di tutta la faccenda.

L’uomo avrebbe accettato di sottostare a questo teatrino per favorire la ripulita d’immagine di Ginevra. Secondo questa teoria, dunque, il motivo per il quale la Lamborghini sarebbe tornata nella casa risiede nel fatto che, in virtù del lancio del suo nuovo disco, la giovane ha bisogno di un po’ di visibilità e di ripulirsi l’immagine, dopo tutto quello che è accaduto nei mesi scorsi.