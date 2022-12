Il Paradiso delle signore trama 15 dicembre: un grande ritorno e una rinuncia

La trama della puntata di giovedì 15 dicembre del Paradiso delle signore rivela che Stefania sarà sempre più combattuta sul lasciare Milano alla volta dell’America oppure no. La giovane è troppo in ansia per la situazione familiare, pertanto, non riuscirà a vivere a cuor leggero la faccenda.

Vittorio e Matilde, poi, avranno un confronto molto importante, mentre Adelaide prenderà una decisione. La donna verrà spiazzata anche dalla lettera di una vecchia conoscenza della soap. Un grande ritorno sta per verificarsi al Paradiso.

Importante confronto tra Vittorio e Matilde nella puntata del 15 dicembre

Nella puntata del 15 dicembre del Paradiso delle signore vedremo che Stefania si lascerà andare ad uno sfogo con Irene. La giovane racconterà alla sua amica tutte le sue titubanze sul lasciare Milano per andare in un posto così lontano, proprio in questo periodo in cui la situazione in famiglia è così compromessa. Nel frattempo, però, Veronica ed Ezio faranno il possibile per escogitare un piano in modo che la ragazza non rinunci a questa opportunità.

Contemporaneamente anche Vittorio e Matilde si daranno molto da fare per cercare di spronare Stefania e Marco a prendere la decisione di andare via. Intanto, proprio questi ultimi due si cimenteranno in una conversazione molto importante. Vittorio e Matilde, infatti, si confronteranno in merito ai loro rispettivi sentimenti. In che modo evolverà la situazione? Ricordiamo che Conti ha ricevuto da Marta la proposta di annullare il loro matrimonio.

Una persona del passato torna al Paradiso delle signore

Su di un altro versante, poi, nella puntata del 15 dicembre del Paradiso delle signore, vedremo che Adelaide deciderà di tornare al Circolo sfoderando il suo sorriso migliore. La contessa farà il suo ritorno a testa alta, come se la notizia inerente il fidanzamento di Umberto e Flora non l’abbia scalfita minimamente. Intanto, la donna verrà allietata anche dall’arrivo di una lettera. La persona che gliel’ha scritta è Ludovica.

In tale missiva, la Brancia ha informato la contessa del fatto che, molto presto, farà ritorno a Milano. Questa notizia, chiaramente, non potrà che rendere particolarmente felice Adelaide. Armando, dal canto suo, proverà in tutti i modi a dissuadere Clara dalla decisione di non gareggiare con la bici. Riuscirà a far cambiare idea alla giovane? Infine, Marco andrà da Stefania e le darà una notizia. IL ragazzo ha rinunciato a Washington per lei.