Sarah Altobello, avete mai visto il compagno? Lui rompe il silenzio con parole forti

Sarah Altobello è diventata una delle protagoniste di questo GFVip . La concorrente infatti si è molto avvicinata ad Attilio Romita e tra i due sembrava essere nato qualcosa molto di più di una semplice amicizia.

A confermarlo non solo le immagini di loro due complici ma anche alcune dichiarazioni di entrambi. Dichiarazioni che hanno portato non pochi problemi a l’ex mezzo busto di Rai 1 ma anche alla stessa show girl.

Sarah Altobello ha un fidanzato fuori?

Attilio attualmente è in crisi con la compagna Mimma e ieri sera durante la diretta del GFVip le ha scritto una nuova lettera. Una missiva dal contenuto forte e con parole molto deludenti. Romita ha esagerato con i suoi atteggiamenti spinti verso Sarah e di conseguenza ad oggi si ritrova in un fuoco.

Mimma è arrabbiata e al momento non sa nemmeno se riesce a perdonarlo. Spesso, ha raccontato la donna lo ha perdonato ma ora quello che ha visto con la Altobello ha superato davvero ogni limite. Cosa succederà quindi?

A quanto pare, anche per Sarah le cose non stanno molto bene. Dopo l’affondo di Attilio che le ha dato in diretta, definendola una donna fru fru da non poter presentare ad esempio ad una cena con i suoi colleghi, ora a parlare è il suo presunto compagno. Fino ad oggi non si è mai capito se Sarah avesse un fidanzato o se con il suo manager ci fosse un rapporto non solo professionale.

Parla Tony Toscano, manager e presunto fidanzato della show girl

Tony Toscano, questo il suo nome, ha rilasciato una lunga intervista a Fanpage.it in cui per la prima volta parla senza filtri del rapporto la Altobello. Alla domanda se sia anche il suo compagno, l’uomo – che ha preferito non svelare la sua età – ha commentato:

Sono il suo manager e ho un amore particolare per la mia artista che conosco dal 2013. Sono molto affezionato a lei. Mi piace in tutte le sue sfaccettature. Essere un po’ presi o innamorati di una persona che ti mette mette di buonumore fa solo bene. La sua allegria all’interno della Casa può essere fraintesa, ma io so che è solo il suo modo di giocare.

E alla domanda sul motivo per cui ad oggi non hanno ancora ufficializzato la loro relazione, Tony ha ammesso che le cose bisogna farle in due. È Sarah che dovrebbe dire…Ma se ci avete fatto caso, quando è passato l’aereo per lei sopra la Casa ha detto delle cose importanti. Ha parlato di me come del suo “tesoro”, della sua “comfort zone”. Ma è Sarah che deve decidere. Io sono lì che aspetto che lei si decida. Un giorno.