Ilary Blasi è fidanzata per finta con Bastian? Spunta una vendetta a Francesco Totti

In questi giorni è spuntata sul web una notizia inerente il presunto fidanzato di Ilary Blasi. La showgirl, infatti, è stata immortalata in compagnia di un imprenditore chiamato Bastian.

I due sembravano essere in atteggiamenti piuttosto romantici, cosa che ha spinto molti a credere che l’ex di Francesco Totti si sia rifatta una vita insieme ad un nuovo amore. Da poco, però, sono trapelate delle notizie alquanto incresciose sulla faccenda. Vediamo di cosa si tratta.

La bomba su Ilary Blasi: fidanzamento finto con Bastian?

Ilary Blasi pare abbia trovato un nuovo fidanzato, lui si chiama Bastian. I due sono stati beccati in diverse occasioni insieme e sembrano essere una coppia a tutti gli effetti. Ad ogni modo, in queste ore su Dagospia è spuntata un’indiscrezione, che sta facendo trapelare una versione dei fatti totalmente differente. In particolar modo, infatti, una persona vicina ad Ilary pare abbia rivelato che la donna sia rimasta molto male dopo aver visto le foto di Francesco e Noemi nel loro nuovo appartamento.

Questo, dunque, avrebbe spinto la Blasi a dare luogo ad una vera e propria vendetta contro il suo ex. Colta dalla rabbia, infatti, la donna potrebbe essersi fatta immortalare in compagnia di un nuovo amore solamente per fare un torto al suo ex. Francesco, infatti, sembra felicemente fidanzato con Noemi Bocchi, mentre di Ilary non era mai trapelata nessuna notizia certa e verificata.

Solo una vendetta contro Francesco Totti?

Questa nuova indiscrezione, dunque, sta fomentando sempre di più il dubbio secondo cui Ilary Blasi stia fingendo di essere fidanzata con Bastian solamente per vendicarsi di Francesco Totti, ma non è tutto. Pare, infatti, che Ilary e Bastian si conoscessero già da molto tempo prima e la loro frequentazione potrebbe essere venuta allo scoperto solo ora, proprio per far vedere a Totti che anche Ilary si è rifatta una vita.

Al momento, chiaramente, queste restano solamente delle supposizioni che, per quanto verosimili, non sono state affatto confermate dalla diretta interessata. Una persona che potrebbe sapere come stiano realmente le cose è Michelle Hunziker, la quale ha trascorso alcuni giorni sulla neve in compagnia dell’ex di Totti. Saranno andate davvero così le cose? Non resta che attendere per vedere in che modo continuerà ad evolversi questa intricata faccenda.