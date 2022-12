GFVip, lite furiosa nella notte dopo la diretta: cosa è successo

Come era prevedibile l’ingresso di Ginevra Lamborghini è stato un vero e prorpio colpo di scena per i concorrenti. In particolar modo a non prendere bene tale decisione da parte della produzione non solo il pubblico da casa ma anche Oriana.

Si è ormai capito che tra lei ed Antonino è tutto finito ma questo ingresso della Lamborghini ora non fa altro che allontanarli. Infatti, dopo la diretta ieri sera tra i due c’è stato un forte scontro.

Oriana e Antonino: il duro faccia a faccia dopo la diretta

Oriana subito dopo la puntata ha avuto un faccia a faccia con Spinalbese e finalmente gliene ha dette 4. Lui ha ammesso che gli ha dato molto fastidio vederla così presa e interessata a lui, dato che da parte sua non c’era nessun sentimento ma nello stesso tempo ha dichiarato anche che prova fastidio nel vederla troppo vicina ad Onestini.

La Marzoli ha ammesso che c’è sempre stata una certa alchimia con Luca e che tra di loro c’è solo una semplice e bella amicizia. Inoltre, la vippona non ha perso occasione per spiegare ad Antonino le sue perplessità nei confronti di Ginevra.

Le richieste di Oriana a Spianlbese

Oriana durante il confronto con Antonino ha chiesto rispetto ora che Ginevra è entrata di nuovo in casa. La Marzoli ha chiesto di non avvicinarsi troppo alla Lamborghini ma Antonino l’ha subito zittita. Se mi va di farlo lo faccio, perchè non farei soffrire nessuno, sottolineando così di non sentirsi in colpa.

Dopo giorni di silenzio, e di riflessioni, ora che ha visto Oriana vicino ad un altro ragazzo si è sentito più leggero e non ha più dubbi. Fai così perchè adesso c’è lei ha chiosato Oriana, cercando di farlo riflettere. Per ora, insomma, Antonino sembra aver preso la sua decisione e ora non ci resta altro che vedere cosa accadrà nei prossimi giorni tra lui e la sorella di Elettra.