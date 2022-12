Già in arrivo la squalifica per Riccardo Fogli: “Non ci sono dubbi, abbiamo sentito bene” (VIDEO)

Si è scatenata una vera e propria bufera in queste ore al GFVip. Riccardo Fogli non è entrato nemmeno da 24 ore e sembra che la sua squalifica sia già scritta.

Il motivo è molto semplice e in un video circolato in rete è anche chiaro! Proprio come è accaduto con altri ex concorrenti quando si sono lasciati andare a parole blasfeme, i partecipanti vengono mandati via a mo di squalifica.

Durante la puntata di ieri sera sui social network c’è stata una parte di pubblico che non ha nascosto di sperare nella bestemmia, perché sarebbe seguita una squalifica. Questo nuovo ingresso non è proprio piaciuto e a quanto pare quel desiderio che avevano potrebbe avverarsi anche sabato.

Riccardo Fogli ha già bestemmiato!

Stamattina Riccardo mentre era in cucina e chiacchierava con altri concorrenti, in particolare con Charlie e Wilma, si è lasciato sfuggire un “po..a” seguito da “madonna”. In realtà non ha pronunciato per intero la prima parola, ma è bastato quel P per far scattare la censura e l’indignazione da parte del popolo web.

Inoltre, c’è da dire che in passato al GF Vip anche un accenno è bastato per far sì che ci fossero conseguenze, come è accaduto con Stefano Bettarini ad esempio. Riccardo Fogli sarà quindi squalificato per bestemmia? Le regole sono uguali per tutti, anche se quest’anno sembra che tutto si stia svolgendo a tarallucci e vino. Basta pensare a l’ingresso di Ginevra, che squalificata si è ritrovata in casa!

Raga ma ieri stava dicendo che lui non frequenta la gente che bestemmia e che quando sente una bestemmia si allontana e fa il segno della croce………..pic.twitter.com/3KWhY6rPCs — 🧜🏻‍♀️🧜🏻‍♀️amonoi (⊃。•́‿•̀。)⊃━✿✿✿✿✿✿ (@p4radiso) December 13, 2022

Squalifica in arrivo per il nuovo concorrente

Come si vede nella clip sopra postata, la bestemmia di Fogli al GF Vip c’è stata. Se Signorini così come gli autori decideranno di graziarlo sarà una scelta volontaria e che va contro il regolamento.

In caso di bestemmie, infatti, non è prevista alcuna interpretazione del caso. Lo sanno bene alcuni gieffini che per la stessa parola sono stati squalificati dal gioco. Al momento non ci resta che aspettare i prossimi giorni per capire realmente cosa succederà