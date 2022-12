Uomini e donne oggi, Maria manda a quel paese Pinuccia con un grande “Sti ca**i “(VIDEO)

Anche oggi la puntata di uomini e donne è partita con un duro scontro tra Pinuccia e Alessandro. La registrazione è continuata e oggi abbiamo visto quello che è successo dopo la messa in onda di ieri

Tutto è partito da un ballo tra il cavaliere e Rosetta. Mentre i due si sono apprestati ad andare al centro dello studio Pinuccia ha sbottato, urlando e sbraitando verso l’ottantenne e la dama.

Terminata la musica a prendere la parola è stata Maria che ha cercato di capire subito cosa fosse successo tra i tre, anche perchè Alessandro questa volta è apparso molto infastidito.

Uomini e donne: Alessandro dice basta a Pinuccia

Un lungo botta e risposta tra i due partecipanti del trono over terminato con un basta da parte di Alessandro. Il cavaliere finalmente ha detto a Pinuccia di lasciarlo in pace in quanto non sono mai stati una coppia e non lo sono nemmeno adesso.

L’uomo non si sente e non è in dovere di darle nessuna spiegazione ne con chi si sente e tanto meno con chi vuole frequentare. Queste poche parole sono bastate per scatenare un putiferio, Pinuccia ha continuato ad inferire contro Alessandro.

Maria De Filippi mette a tacere la dama di Vigevano

A prendere la parola ma soprattutto a cercare di calmare il cavaliere ormai come una furia ci ha pensato Maria facendolo accomodare vicino a lei e cercando di far capire alla dama di Vigevano che la deve finire.

Pinuccia dall’altro lato ha continuato a dire che Alessandro la chiama e che l’ha presa in giro. Ma la De Filippi le ha precisato che l’ottantenne non le ha mai parlato di amore. Arrivati ad un certo punto, mentre Alessandro diceva di lasciarlo in pace e lei invece continuava ad offenderlo Maria non ci ha più visto ed è intervenuta con un clamoroso “Sti Ca**i. Ovviamente per lei stantigovetion e applausi da parte di tutti. Ecco il video: