Uomini e Donne spoiler 14 dicembre: Riccardo spiazza di nuovo, novità per Armando

La puntata del 14 dicembre di Uomini e Donne comincerà con Riccardo Guarnieri al centro dello studio. Il cavaliere aveva dichiarato di voler continuare ad uscire con Gloria, malgrado avesse baciato un’altra dama.

Quest’oggi, però, le carte in tavola cambieranno radicalmente. Il cavaliere, infatti, darà luogo all’ennesimo colpo di testa. Per quanto riguarda Armando Incarnato, invece, per il cavaliere ci saranno finalmente delle novità.

Duro confronto tra Riccardo e Gloria a Uomini e Donne

Nel corso della puntata del 14 dicembre di Uomini e Donne si tornerà a parlare di Riccardo Guarnieri. Nelle precedenti puntate, il cavaliere aveva deciso di interrompere la conoscenza con la nuova corteggiatrice giunta per lui. Tra loro c’era stata anche una certa intimità, tuttavia, le cose non andranno per il verso giusto. In tale occasione il protagonista aveva ammesso di voler continuare a conoscere Gloria, ma lei era molto restia

Nella messa in onda odierna, invece, Riccardo racconterà come si sia evoluta la frequentazione con Gloria negli ultimi giorni. I due hanno ripreso a sentirsi e a vedersi fino alla sera prima della puntata. In studio, però, il cavaliere ammetterà di non essere più motivato ad andare avanti in questa relazione. I due, dunque, decideranno di chiudere definitivamente. La dama, dunque, ancora una volta si troverà ad essere messa da parte dal suo interlocutore.

Spoiler 14 dicembre: Pinuccia assente, novità per Armando

Durante la messa in onda del 14 dicembre, chiaramente, non mancheranno gli scontri e le discussioni tra i due. Ad ogni modo, una volta archiviata la faccenda, si passerà ad Armando Incarnato. Di lui si è parlato davvero poco in questa nuova edizione del talk show di Maria De Filippi. Le cose, però, potrebbero presto cambiare. In studio, infatti, arriveranno tre nuove dame le quali chiederanno di conoscerlo.

Armando deciderà di tenerne due, mentre una sarà mandata a casa. Grande novità della puntata di oggi di Uomini e Donne sarà l’assenza di una dama molto discussa. Pinuccia Della Giovanna, infatti, non prenderà parte alla puntata. Nella messa in onda di ieri la donna si è scontrata con Maria De Filippi, la quale ha provato a farle capire che, forse, la sua presenza in studio sia diventata inopportuna. Al momento non si sa cosa sia successo dietro le quinte, tuttavia, la cosa certa è che la dama non sarà presente in studio.