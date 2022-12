Riccardo Fogli squalificato, il GFVip ha già deciso: “Deve abbandonare immediatamente il gioco”

Nelle scorse ore è diventato virale il video di Riccardo Fogli che si è lasciato andare ad una presunta bestemmia. Beh quelle che potevano essere solo ipotesi ora sono diventate conferme. L’ex leader dei Pooh, è stato ufficialmente squalificato dal Grande Fratello Vip.

L’artista era entrato poco meno di 24 ore fa nella casa nel corso della puntata in diretta su Canale 5 di ieri sera, 12 dicembre, ma questa mattina ha palesemente bestemmiato.

Riccardo Fogli ha bestemmiato al GFVip

Sembra incredibile che sia accaduto tutto così in fretta eppure è andata così. Il web tra l’altro non si è perso il momento della bestemmia e subito si era scagliato contro il concorrente sui socail. Non vogliamo mezze misure, Riccardo deve abbandonare il gioco hanno chiosato in tanti.

Le parole di Fogli, in effetti, erano chiare e tonde e non avrebbero potuto essere confuse con nient’altro. Almeno per il momento tutto tace sui social del programma, ma pare proprio sia questione di minuti .

Nonostante tutto è accaduto così all’improvviso come spesso accade, Riccardo in questo momento non ha giustificazioni e deve lasciare il realty. Chissà se però si è accorto del suo grande sbaglio.

Squalifica immediata per l’ex leader dei Pooh

Che la squalifica sia dietro l’angolo è ormai cosa certa. C’è da dire inoltre che non è la prima volta che un concorrente in casa bestemmia e viene squalificato. E’ già accaduto con Denis Dosio e Stefano Bettarini. Questa volta però la permanenza del concorrente è durata ancora meno degli altri, nemmeno 24 ore.

L’esperienza dell’artista al reality si conclude così in modo assurdo, proprio come era iniziata. Ieri sera, infatti, Fogli aveva infatti fatto il suo ingresso nella casa suonando una chitarra totalmente scordata. Non ci resta altro che attendere il comunicato ufficiale.