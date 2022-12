Avete visto la nuova casa dei Ferragnez? Un super attico, con palestra, sauna e piscina coperta (FOTO)

Chi li segue sa benissimo che i Ferragnez non badano a spesa e ancora una volta si sono superati. Secondo alcuni rumors Chiara e Fedez pare abbiano speso una cifra immensa per il loro super attico milanese acquistato poco fa.

Si tratta di un appartamento situato nella City Life che potrebbe far impazzire chiunque. Andiamo a vedere insieme di cosa si tratta.

Nuovo appartamento Ferragnez: un sogno non per tutti

Nello specifico la coppia ha scelto un superattico con portineria, palestra e piscina condominiale. La progettazione dell’interno della casa è stato affidato agli architetti, nonchè amici della stessa coppia, Filippo Fiora e Federico Sigali.

Si tratta di un’abitazione con tutti i confort possibili ed immaginabili con tanta luce e tante comodità. Ogni stanza ha dei finestroni che permettono di far entrare la luce del sole e vista l’altezza dell’appartamento da l’impressione di essere in un grattacielo.

Il prezzo ovviamente non è alla portata di tutti. Secondo Milano Notizie le residenze Libeskind si aggirano sui 10mila euro a metro quadro. Gli appartamenti vanno da un prezzo complessivo di circa 840 mila euro agli attici più lussuosi da circa 4 milioni di euro.

Quanto costa la casa dei Ferragnez?

Come già detto in precedenza il nuovo appartamento di Chiara Ferragni e Fedez si trova sempre a CityLife, a Milano. Si tratta nello specifico di un super attico a più piani che sorge all’interno delle nuove Residenze Libeskind 2, le quali godranno di una vista mozzafiato dello skyline di Milano.

Il palazzo in costruzione si troverà di fronte alle Tre Torri e la casa dei Ferragnez sarà collocata in una delle penthouse del complesso residenziale. Insomma, un lusso non per tutti… Chissà in effetti quanto sarà costata di preciso. Noi siamo conviti che abbiano speso attorno ai due milioni di euro.