Uomini e Donne va in pausa per Natale: ecco quando è prevista l’ultima puntata

Come di consueto, nel periodo di Natale Uomini e Donne va in pausa. Il programma di Maria De Filippi si ferma in tutto il periodo delle festività, per poi ritornare più carico di prima all’anno nuovo.

In queste ore sono trapelate delle indiscrezioni in merito a quando andrà in onda l’ultima messa in onda dell’anno del talk show pomeridiano più seguito di sempre. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è emerso.

Ecco quando va in pausa Uomini e Donne e quando ritorna

Uomini e Donne si accinge ad andare in pausa per Natale. Il dating show condotto da Maria De Filippi si fermerà per circa 20 giorni. Stando a quanto emerso dalla pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover, infatti, pare proprio che il programma andrà in onda fino alla metà della prossima settimana. Nello specifico, l’ultima messa in onda è prevista per mercoledì 21 dicembre. Dal giorno successivo, poi, Mediaset sostituirà la trasmissione pomeridiana con la programmazione di film a sfondo natalizio.

Il programma, poi, dovrebbe riaprire nuovamente i battenti a gennaio. Al momento non è ancora decisa la data precisa di rientro dalle ferie, tuttavia, con molta probabilità pare che il giorno prestabilito sia lunedì 9 gennaio 2023. Il pubblico di Canale 5, dunque, resterà con il fiato sospeso per tutto il periodo natalizio. Ad ogni modo, le registrazioni pare si fermeranno un po’ dopo.

Cosa andrà in onda prima di Natale e colpo di scena

Come tutti i telespettatori sapranno, infatti, Uomini e Donne è una di quelle trasmissioni che viene registrata con largo anticipo. Nell puntate che andranno in onda da oggi fino a mercoledì prossimo, infatti, dovremmo assistere alle due registrazioni che sono state già effettuate tra il 29 novembre e il 9 dicembre. Tra questa settimana e la prossima, però, ci saranno delle nuove riprese, durante le quali potrebbe esserci anche qualche colpo di scena.

Si vocifera, infatti, che Federico Nicotera sia estremamente vicino a compiere la sua scelta. Il ragazzo potrebbe concludere il suo percorso proprio in una delle prossime registrazioni. Dato che ce ne sono ancora un paio da smaltire, però, il pubblico da casa pare assisterà a tutto questo solo a gennaio. Nel frattempo, fino a mercoledì 21, l’appuntamento con Uomini e Donne è sempre fissato su Canale 5, a partire dalle ore 14:45 in punto. Non resta che attendere per scoprire eventuali novità sulla trasmissione.