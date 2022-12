Belen Rodriguez non vuole far vedere ad Antonino sua figlia? Arriva la replica di lei (FOTO)

Alcuni telespettatori del GF Vip sono in grande fermento in questo periodo per quanto riguarda una faccenda inerente Antonino Spinalbese, Belen Rodriguez e la loro figlia. Nello specifico, alcuni utenti del web hanno insinuato che la showgirl non voglia far vedere la piccola al suo ex.

In effetti, da quando Antonino è entrato nella casa più spiata d’Italia, non ha mai avuto notizie della sua bambina. Per gli utenti del web più attenti, dunque, questo potrebbe essere la manifestazione di una volontà ben precisa. Sulla faccenda, però, ha stranamente deciso di intervenire la diretta interessata. Vediamo cosa ha detto.

Perché Belen non fa vedere la figlia ad Antonino al GF Vip?

Belen Rodriguez sta negando ad Antonino di vedere sua figlia Luna Marì? Questo è il dubbio che sta sorgendo a molti telespettatori del GF Vip. In questo periodo, la piccola e sua madre non sono state affatto bene. La stessa Belen, mediante il suo account Instagram, ha ammesso di non stare affatto bene e di aver beccato una bruttissima influenza. La donna ha pubblicato anche un video in cui sono riprese lei e sua figlia in condizioni davvero pessime.

Ebbene, proprio al di sotto di tale post è scoppiata una polemica. Un utente, infatti, ha chiesto a Belen per quale ragione non faccia mai vedere sua figlia ad Antonino. Soprattutto in questo periodo in cui ci sono stati dei problemi, sarebbe dovuto essere doveroso per la donna mettere al corrente il suo ex di quanto fosse accaduto alla piccola. La reazione di Belen è stata insolitamente immediata.

La Rodriguez risponde alle accuse

La showgirl ha deciso di rispondere a tale commento dicendo che nessuno abbia mai vietato al suo ex di vedere sua figlia. Con queste brevi, ma estremamente esaustive parole, dunque, Belen Rodriguez ha lasciato intendere che, probabilmente, sia Antonino a non essere molto partecipe delle faccende che riguardano sua figlia. Il commento in questione, dunque, ha generato non poco sgomento.

In molti, sul web, si sono chiesti il perché di questa risposta così acida e sospetta da parte della showgirl. Con tali parole la Rodriguez ha voluto lanciare una stoccata al suo ex accusandolo di non essere molto presente con sua figlia? Al momento non è dato saperlo. Il pubblico, però, è in attesa di scoprire se Antonino riceverà mai una sorpresa che riguarda sua figlia.