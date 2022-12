Cecilia Rodriguez, questa prima volta non finita bene: “Non mi piace troppo”

Che fine ha fatto Cecilia Rodriguez? Una lezione molto particolare l’ha messa nei guai, e i risultati non sono stati dei migliori: ecco perché

Da qui al prossimo anno, Cecilia Rodriguez sarà intensa, ricca di emozioni e impegni lavorativi. La sorella di Belem sposerà Ignazio Moser il prossimo anno: fervono i preparativi e il gossip si fa frenetico dipanando tutti i retroscena legati agli abiti, al banchetto e agli invitati.

Ma non è tutto. Dopo una serie di questioni burocratiche che l’hanno impantanata, tutto era in regola con il passaporto e gli spostamenti fuori dall’Italia. Il suo lavoro di influencer e imprenditrice le imponeva di lasciare il paese e per mesi era stata limitata in tal senso.

Attualmente è in collina per un evento legato a un marchio che l’ha invitata a diventare ambasciatrice. Fu in questa occasione che sentì per la prima volta un corso molto particolare in cui commentava i suoi follower su Instagram, in maniera meno entusiasta.

Cecilia Rodriguez e la lezione sono finita male: ‘È come tornare indietro’

Cecilia Rodriguez è sulla neve per una serie di servizi fotografici ed eventi a cui parteciperà nei prossimi giorni. Ieri, oltre a condividere momenti di svago e abbuffate con i presenti, ha raccontato di un corso molto particolare a cui ha partecipato. Era una lezione di galateo, e cominciarono spiegandole perché era assolutamente vietato augurare “buon appetito” a tavola.

L’esperienza non le è sembrata andare bene, infatti ha dichiarato: “Dopo questa masterclass ho imparato tantissime cose, sono diventata una donna nuova. Non dico che non mi sia piaciuta, era molto logica e giusta, ma mi sembra di non aver imparato nulla di quello che mi hanno insegnato i miei genitori, quindi ad essere educata. Questo lusso, non so se mi piace troppo”.

L’influencer proveniva da umili origini e ha dimostrato, anche se fa parte dell’industria dell’intrattenimento da anni, preferisce un tipo di ambiente diverso da quello a cui è stato esposto di recente.