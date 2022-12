Bufera sulla squalifica di Riccardo Fogli al GF Vip: un concorrente prima di lui è stato coperto (VIDEO)

Come annunciato da tutti i canali ufficiali del GF Vip, Riccardo Fogli è stato vittima di squalifica all’interno del programma. Dopo poche ore dal suo ingresso, infatti, il cantante ha pronunciato una bestemmia alquanto palese ed evidente.

Gli autori, dunque, non hanno potuto fare a meno di ricorrere alla misura più drastica per punire il concorrente in questione. Sul web, però, è scoppiato il caos. In queste ore, infatti, sta girando la clip di un altro concorrente che pure sembra aver bestemmiato, ma che non è mai stato colpito da alcun provvedimento.

Scoppia il caos dopo la squalifica di Riccardo Fogli

La squalifica di Riccardo Fogli dalla casa del GF Vip è stata un vero fulmine a ciel sereno. il concorrente era entrato da poco in casa e subito ha commesso uno scivolone imperdonabile. Stando a quanto emerso, inoltre, sembrerebbe che il protagonista non abbia preso affatto bene la cosa, al punto da scaraventare la chitarra al di fuori della casa, distruggendola in mille pezzi.

Le persone a lui vicine stanno mostrando tutta la loro vicinanza al cantante, dipingendolo come una persona davvero splendida che, purtroppo, ha commesso un errore di distrazione. Molti utenti del web, però, stanno sollevando anche un’altra faccenda. Nello specifico, sembra proprio che durante questa edizione del reality show ci sia stato un altro concorrente che si è reso protagonista di un fatto simile ma che, tuttavia, non è stato punito.

Il GF Vip ha protetto un altro concorrente?

L’influencer Amedeo Venza, infatti, suo suo profilo Instagram ha condiviso un video passato dell’edizione di quest’anno del GF Vip in cui si sente un altro concorrente pronunciare una bestemmia. La persona in questione è Edoardo Donnamaria. Dalla clip si sente palesemente la frase blasfema pronunciata dal fidanzato di Antonella Fiordelisi. Per lui, però, non è mai arrivata alcuna squalifica da parte del GF Vip.

Questo, probabilmente, perché Edoardo “serviva” a creare delle dinamiche all’interno della casa, come il rapporto con Antonella e la questione inerente Micol Incorvaia. La sua uscita, dunque, avrebbe smontato delle situazioni su cui il programma ha marciato per svariate settimane. Questo trattamento differenziato, però, sta indignando parecchio i telespettatori. In molti reputano l’edizione di quest’anno la più brutta e imparziale dell’intera storia del reality show. Come si difenderanno Signorini e la produzione da queste accuse?