“Ha fatto la Zoc*ola con lui…” Edoardo umilia Antonella: Donnamaria nella bufera (Video)

Dopo la diretta di lunedì sera tra Antonella ed Edoardo c’è stata una forte lite. I due sono molto gelosi l’uno dell’altro tanto che secondo molti pare che questo rapporto sia davvero malato.

Donnamaria più volte si è scagliato contro la fidanzata non appena lei si avvicina ad Antonino. Infatti, il ragazzo non ha mai nascosto di essere infastidito dalla loro amicizia. Ma quello che è accaduto dopo la diretta di lunedì ha mandato il web in tilt, tanto che in molti hanno chiesto provvedimenti seri.

Edoardo da della poco di buono ad Antonella

Le parole che ha utilizzato Edoardo verso Antonella non sono piaciute affatto al popolo web che si è scatenato in queste ore sui social. Donnamaria dopo che ha visto per l’ennesima volta che la Fiordelisi si è avvicinata a Spinalbese ha utilizzato aggettivi pesanti e al quanto vergognosi.

Dopo la diretta di lunedì i due fidanzatini hanno avuto un duro scontro e riportando alcuni fatti ad Oriana, Edoardo ha detto: prima del tuo ingresso Antonella faceva la zoccol** con Antonino. Ci ballava, si strusciava…

Edoardo.D: “Antonella ha fatto la zoccola con lui (Antonino) tutto il giorno, ci ballava, si strusciava” Ma io dico puoi dare della ZOCCOLA alla tua fidanzata? Ma io veramente 🥶#gfvip pic.twitter.com/0wrB3uVpL3 — soleilandia🎄 (@sisonokevin) December 14, 2022

Chiesto provvedimento disciplinare per Donnamaria

Queste parole non sono piaciute affatto al popolo web che ha criticato pesantemente il ragazzo. Come è possibile che un uomo innamorato possa apostrofare la propria fidanzata come una donna dai facili costumi? ha scritto un utente. Altri invece hanno chiesto dei provvedimenti verso Donnamaria e soprattutto hanno precisato che bisogna mettere un pò di ordine.

Questo GFVip non sta piacendo, troppe le polemiche, troppo gli atteggiamenti spinti e soprattutto troppa poca educazione. Riuscirà Alfonso Signorini a mettere un pò di ordine nella casa? Non ci resta altro che attendere aggiornamenti. Chissà intanto come reagirà Antonella dopo aver sentito queste parole del suo compagno.