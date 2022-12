Ilary Blasi, il nuovo fidanzato le sta mentendo? Inaspettata confessione dell’ex di lui

Ilary Blasi sembra aver trovato l’amore insieme al nuovo fidanzato Bastian Muller. In queste ore, però, è spuntata una pesante segnalazione sul conto dell’uomo. La presunta ex fidanzata di lui, infatti, ha rilasciato un’intervista a Novella 2000 in cui ha fatto delle confessioni inedite.

Stando a quanto rivelato da Claudia Acquino, nome della donna in questione, Bastian starebbe prendendo in giro la conduttrice Mediaset. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è emerso.

Le inaspettate parole dell’ex di Bastian Muller, nuovo fidanzato di Ilary

La scorsa settimana sul magazine Chi era trapelato un articolo nel quale si parlava del nuovo fidanzato di Ilary Blasi. Dopo Francesco Totti, anche la conduttrice Mediaset sembrava aver trovato finalmente l’amore, Le cose, però, non starebbero esattamente in questo modo. In queste ore, infatti, l’ex fidanzata di Bastian Muller ha rilasciato un’intervista in cui ha fatto confessioni inaspettate.

In primo luogo, la donna ha detto di non credere affatto che al suo ex piaccia Ilary. Nello specifico, ha ammesso che Bastian sia molto di più affascinato dalle donne giovani, pertanto, non nutre interesse per donne di 41 anni. Stando a questa versione dei fatti, dunque, il noto imprenditore tedesco starebbe prendendo in giro la conduttrice dell’Isola dei Famosi, ma non è tutto.

Il fidanzato della Blasi sta mentendo? I dubbi sulla coppia

In seguito, infatti, Claudia Aquino ha anche svelato che, fino a una settimana prima in cui Ilary Blasi fu avvistata con il suo nuovo fidanzato, lei e Bastian stavano ancora insieme. Claudia ha svelato che i due trascorrevano in reciproca compagnia tutti i fine settimana, per tale motivo ancora si chiede quando possa aver conosciuto Ilary. Molto probabilmente, i due si conoscevano già da diverso tempo.

Come se non bastasse tutto ciò, poi, la donna ha anche ammesso che la storia tra i due sia finita inaspettatamente. Fino alla sera prima si erano visti e avevano trascorso la notte insieme. Poi all’indomani lui le disse che la trovava fredda e da quel momento in poi si sono allontanati. La settimana successiva a tutto ciò, poi, Bastian è stato avvistato in compagnia di Ilary Blasi. Insomma, ci sono davvero svariati intrighi dietro questa storia. C’è anche chi ipotizza che questa relazione sia tutta una ripicca per vendicarsi di Francesco Totti. Non resta che attendere per vedere come evolverà la questione.